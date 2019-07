Sem CNH, cantor Felipe Araújo é flagrado dormindo em BMW e vai parar em delegacia

Por falta de um porto adequado para o transbordo de combustível para as embarcações, que também não têm as condições de segurança corretas para o transporte desse tipo de produto, os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo estão há mais de um mês sem receber combustível.

“Estamos em uma situação muito difícil. Já paralisamos as aulas para os 5 mil alunos que temos hoje, estamos com os serviços de limpeza pública parados. Juntamos todo combustível que tinha na cidade para podermos dar conta de algumas ações. Mas, como temos mais de 70% da população morando no interior, não estamos dando conta de ir às comunidades atender as demandas por conta dessa situação”, relatou o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Pianko.

O prefeito Zezinho Barbary afirmou que Porto Walter está na mesma situação e cobra que seja encontrada uma alternativa urgente para que as duas cidades possam receber novamente combustível que é transportado de Cruzeiro do Sul.

Também participam da audiência, representantes da Marinha, do Instituto do Meio Ambiente no Acre (Imac), da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, de empresas distribuidoras de combustíveis e transportadoras, da Marinha e da Agência Nacional de Petróleo, que afirmaram que só vão falar sobre a situação depois do encerramento do encontro na tarde desta quarta-feira (10).