Detran anuncia leilão de veículos em Epitaciolândia

O 4º leilão de veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) será realizado em Epitaciolândia, o órgão publicou nesta quarta-feira, 10, o edital do certame listando 100 automóveis.

O evento será realizado no dia 23 de julho, com inicio às 9h, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Médio Belo Povir, situado na Estrada Fontenele de Castro, 521, Loteamento Cruzeiro do Sul, Quadra 7/8, Bairro Vila Vitória, no município de Epitaciolândia-AC.

Os interessados em participar do leilão têm até o dia 19 de julho para fazer o cadastro prévio pelo site da leiloeira oficial ou pessoalmente na 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (6ª Ciretran), situada na Rua 12 de Outubro, 635 – Bairro: 03 Botequins, no horário de 8h às 12h e das 14h às 16h.