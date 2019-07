Depasa segue com ações para valorização do servidor

Dando sequência ao plano de trabalho para o desenvolvimento da política de recursos humanos e melhoria das condições de trabalho para os seus servidores, o governo do Estado do Acre por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) reuniu a equipe técnica durante a semana, para avaliar as ações já desenvolvidas e redimensionar objetivos, metas e estratégias.

As ações contemplam melhorias no ambiente de trabalho, aquisição de equipamentos de segurança para proteção individual, bem como investimentos em capacitação profissional e reorganização da jornada de trabalho circular em todas as unidades operacionais do Depasa.

Durante os treinamentos realizados nos meses de março, maio e junho, em Sena Madureira, Epitaciolândia, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, os trabalhadores do órgão tiveram oportunidade de atualizar conhecimentos sobre segurança na manutenção e limpeza de bombas flutuantes de captação de água. As próximas Unidades a receberem a atualização profissional serão as dos municípios de Jordão, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus.

O projeto de melhorias nas instalações contempla a reforma de 8 Unidades no interior do estado. Do total de obras de reforma planejadas, 4 já estão concluídas. As intervenções incluem a instalação de módulos com banheiro, vestiário, copa, além da construção de rampas, escadas, corrimão e guarda-corpo; manutenção dos extintores e disponibilização de caixinhas de primeiros socorros em todas as unidades.

Uma das maiores intervenções foi no município de Porto Acre, onde o Depasa está aumentando a captação e preparando o sistema para garantir o abastecimento, mesmo durante um período de seis meses de estiagem. Em Santa Rosa, uma nova ETA está sendo implantada, tudo com o objetivo de melhorar o atendimento à população e também oferecer melhores condições de trabalho.

“Da mesma forma que melhoramos nossas instalações para atender melhor a população, estamos também melhorando o ambiente de trabalho. Entendemos que o Depasa precisa zelar pelo bem-estar dos seus servidores para que trabalhem com segurança. E isso é muito importante pra nós”, destaca o presidente do Depasa, Zenil Chaves