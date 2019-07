Socorro Neri prestigia inauguração de mais uma subestação da Energisa em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco em um trabalho articulado entre as secretarias de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), e Superintendência de Transportes e Trânsito (RBtrans), revitalizou a pista de caminhada da Arena Rio Branco, cuja extensão inicia no quadrilhódromo e estende até a rotatória da Avenida Amadeo Barbosa.

As duas faixas de caminhada foram totalmente revigoradas, com nova camada de asfalto, pinturas nas guias, formando o total de 1.100 metros de pista. Os serviços foram apresentados na semana passada pela prefeita Socorro Neri e visam proporcionar melhores condições aos usuários do local, estimular a população a caminhar, correr e praticar seus exercícios.

Com isso o espaço se tornou um ambiente de promoção de saúde, lazer e bem-estar, contribuindo para a melhoria da qualidade da comunidade. O local ficou bonito, com lâmpadas de led em postes instalados no decorrer de toda a pista assegurando boa iluminação e segurança para quem ali transita à noite. E, por ser um dos principais acessos à cidade, fica aos visitantes uma impressão positiva de Rio Branco.

A prefeita de Rio Branco Socorro Neri, observou durante a inauguração que é um espaço muito bacana para a cidade de Rio Branco e um presente para o Segundo Distrito que agora passa a contar também com essa área aqui para suas atividades culturais, esportivas, lazer. Os praticantes de corridas, caminhadas e o pessoal do ciclismo também vai poder usar o espaço em treinos e em competições.

“Na verdade, eu já frequentava esse espaço há muito tempo, no entanto, tinha parado de vir por conta da escuridão e das condições da pista de caminhada que estava muito precária. O trabalho que a Prefeitura realizou ficou bom, ficou bacana, que continue sempre assim”, disse a estudante Karolaine Chaves.

Na tarde desta terça-feira, 9, muita gente caminhava pelo local, que também se tornou um ponto de encontro diário entre pessoas de diferentes classes sociais. “Ali, era uma via de carros. As pessoas faziam corrida, caminhavam na [marra] entre os carros, não tinha demarcação, além do mais era escuro e mesmo assim a gente ia lá. Por isso, eu tinha parado de correr no local. Quando eu voltei, tomei um susto, vi a obra que ficou muito bonita e bem iluminada. Eu, já tinha até reclamado para vereadores e para o pessoal que administram o Estádio Arena da Floresta, sempre perguntava e ninguém me dizia com clareza sobre as atribuições, mas veio a revitalização e ficou do jeito que nós, praticantes de caminhada gostaríamos”, disse o agente de segurança pública Francisco Progênio.

Usuário do espaço para prática de atividades físicas, Francisco Progênio, ressaltou a importância de melhorar a segurança no local. Ele contou que certa vez estava correndo, quando ouviu um barulho e percebeu que um carro vinha em sua direção: era um bêbado. “Não tinha sinalização na pista, se eu corresse com fome de ouvido como muitos fazem, possivelmente tinha sido atropelado. Há sempre uma guarnição da PM por perto, nesse dia não. Agora tá sinalizado é diferente, além de ficar bonito dá segurança”, ponderou.

A servidora pública Maria de Jesus, ao falar da pista de ponderou que praticar atividades físicas lhe ajuda a lidar com a ansiedade e, mais que isso, representa qualidade de vida.