“Saio transando com qualquer coisa”, afirma cantora Anitta sobre fase solteira

Morreu, no início da manhã desta quarta (10), aos 77 anos, o jornalista Paulo Henrique Amorim.

Paulo Henrique era, até o início do mês, âncora do “Domingo Espetacular”, da Record TV. Profissional com anos de carreira, Amorim colecionava experiências tanto em tv, quanto em jornalismo impresso, como no JORNAL DO BRASIL.

Amorim estava em casa, no Rio de Janeiro, quando sofreu um infarto fulminante — informação confirmada pela mulher dele.