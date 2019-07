Projeto “Em forma com o 5º Batalhão da PM é estendido a alunos da Apae

Assessoria de Comunicação PMAC- Com o objetivo de promover a inclusão e a aproximação com a comunidade, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 5º BPM, realizou na manhã desta quarta-feira, 10, a aula inicial com a participação de integrantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no projeto “Em forma com o 5° Batalhão”. A atividade ocorreu na sede da unidade, localizada no bairro Vitória.

A ideia de incluir aproximadamente 15 alunos da Apae no projeto surgiu a partir do contato do coordenador do Policiamento Escolar, tenente-coronel Denilson Lopes, com a associação. Todas as quartas-feiras eles participarão das aulas de jiu-jitsu, que são ministradas pelo sargento Ricardo Ferreira, com o apoio dos alunos mais antigos no projeto.

Tiago Honorato, 19 anos, que faz parte do projeto há dois anos e meio e agora auxilia o instrutor, diz que, ao mesmo tempo, aprende com os novos alunos. Ele fala dos benefícios ao praticar a arte marcial. “Melhora a condição física, a coordenação motora e, principalmente, a interação com eles, sem nenhuma diferença, pois estamos no mesmo propósito”, declarou.

O “Em forma com o 5° Batalhão” atende atualmente cerca de 70 jovens que residem na comunidade da área abrangida pelo batalhão. Estar devidamente matriculado na rede de ensino e obter bom rendimento escolar são alguns dos requisitos para participar do programa.