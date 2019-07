Bilionário que cresceu em cortiço doa 80% de sua fortuna para pesquisas médicas e hospitais

Um bilionário filho de imigrantes russos, que cresceu em um cortiço, anunciou que vai doar 80% de sua fortuna para pesquisas médicas sobre autismo, hospitais, causas judaicas e para cuidar da saúde mental de veteranos de guerra.

O executivo Bernie Marcus, de 90 anos, tem um patrimônio estimado em US $ 4,5 bilhões – mais de R$ 17 bilhões.

Depois de ter doado quase dois bilhões de dólares para organizações filantrópicas em todo o mundo, o atual co-fundador da The Home Depot pretende doar a maior parte de sua fortuna para a Fundação Marcus, criada por ele e a esposa Bill Marcus.

Bernie deu instruções ao conselho para investir em “descobertas médicas e tratamento para crianças com autismo e criar de 20 a 25 centros em todo o país para ajudar os veteranos que sofrem de lesões cerebrais e estresse pós-traumático”.

Ele e a esposa são signatários do The Giving Pledge, juntamente com outros 200 bilionários – como Michael Bloomberg, Richard Branson e Elon Musk – uma coalizão de Bill Gates e Warren Buffet projetada para recrutar famílias ricas para prometer pelo menos metade de suas fortunas para caridade.

Embora tenha 90 anos hoje, Bernie disse recentemente ao Atlanta Journal Constitution que se sente jovem e espera doar a maior parte de seu dinheiro enquanto estiver vivo para aproveitá-lo.

“Tudo o que eu vivo agora é para encontrar as coisas certas para colocar meu dinheiro. Isso pode me dar uma taxa de retorno em emoção e fazer coisas boas para este mundo.”

História

Bernie cresceu em um cortiço de Newark, New Jersey, EUA. Como os pais dele não tinham dinheiro para pagar uma faculdade de medicina, ele estudou para se tornar farmacêutico.

Mais tarde chegou ao cargo de CEO de uma empresa de melhoria de casas na Califórnia. Quando foi demitido do trabalho, ele voltou a ser farmacêutico e co-fundou uma loja que revolucionou a indústria de melhoramento da casa com conceito de armazém.

Em abril, Marcus doou US $ 25 milhões para o Centro de Autismo Marcus para liderar pesquisas sobre as causas e a cura do autismo e problemas de alimentação conhecidos por afetar pacientes pediátricos com o distúrbio.

Em 2017, Marcus também financiou e fundou o Instituto Marcus for Brain Health com uma doação de US $ 38 milhões.

A instalação do Colorado é dedicada ao tratamento intensivo e inovador de veteranos militares dos EUA que agora sofrem de estresse pós-traumático.

Com informações do GNN