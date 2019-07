Polícia prende homem acusado de espancar esposa com um cinto

Após incêndio que destruiu a Escola do Ensino Fundamental Alonso Padilha, em Plácido de Castro, no interior do Acre, os 37 alunos que estudavam na instituição devem ser remanejados para escola mais próxima, segundo informou a Secretaria de Educação do município.

A instituição fica no km 63 do Ramal Cabo Severino, na zona rural de Plácido de Castro e foi destruída por um incêndio registrado na madrugada de sábado (6).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria de Nazaré, a escola atendia 37 alunos, sendo 16 do ensino infantil, do 1º ao 5º ano, e 21 da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“A gente está pensando em deslocar o carro que já pega essas crianças no outro ramal para levá-las para a Escola Castro Alves. Nesse primeiro momento, nós estamos pensando nisso porque não temos como construir uma escola de imediato”, explicou a gestora.

Maria diz que ainda vai reunir a comunidade e debater qual a melhor opção para poder definir o que realmente vai ser feito. Além disso, ela informa que a escola já estava entrando no período de recesso e, durante esse período, a secretaria vai definir como vai ser o retorno às aulas.

Ainda conforme a secretária, a escola Castro Alves, que deve receber os alunos, é do estado e fica a cerca de 15 quilômetros do local do incêndio.

“A ideia é manter um diálogo e fazer a transferência após o recesso escolar. Eles já estavam em fase de conclusão do semestre, só antecipamos um pouco”, disse.

Em relação aos alunos do EJA, a secretária informou que vai tentar continuar com as aulas em uma igreja local, próxima à escola.

Ainda segundo informou Maria de Nazaré, a documentação das escolas rurais, de pequeno porte, fica toda na secretaria e o que foi perdido no incêndio não vai trazer prejuízos.