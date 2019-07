Após incêndio que destruiu escola no AC, 37 alunos que estudavam no local devem ser remanejados

Já virou rotina. Estudantes e trabalhadores de Rio Branco saem das faculdades e locais de trabalho à noite temendo entrarem para a estatística de roubos e assaltos da capital acreana. Na noite dessa segunda-feira, 8, não foi diferente. Um novo assalto ao coletivo que faz a linha Instituto Federal do Acre/Universidades provocou um arrastão feito pelos criminosos.

Semana passada, sofreram assaltos o 302 (Ufac/Centro) e o Tucumã, que também atende os estudantes universitários. “Toda semana pelo menos duas de nossas linhas e dezenas de estudantes passam por essa situação aterrorizante”, escreveu o presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac), em sua página do Facebook, Richard Brilhante.

De acordo com as vítimas, os terminais de integração e os ônibus não têm segurança alguma. “Nós não sabemos mais a quem recorrer, pois já tratamos com todos os setores de segurança sobre o assunto”, lamentou Brilhante.

Um internauta comentou que todos os dias usa o UFAC Rodoviária morrendo de medo. Outro respondeu: “É a segurança do nosso Estado, indo por água abaixo. Vivemos a mercê do crime, a cidade está entregue aos bandidos”.