Show da banda Chiclete com Banana atrai 40 mil pessoas em carnaval fora de época no AC

Em um trabalho preventivo, o governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), realiza durante as três noites de Carnavale, no município de Brasileia, ações de educação e fiscalização a fim de promover a paz no trânsito.

Com a distribuição de bafômetros descartáveis, os educadores de trânsito abordam foliões convidando-os a curtirem as noites com responsabilidade e a elegerem um motorista da rodada.

“Viemos de Rio Branco com o intuito de nos divertir e já elegemos duas motoristas da rodada, justamente para aproveitar a festa com responsabilidade”, ressaltou o pecuarista Edson Luiz.

O trabalho de conscientização é realizado em parceria com servidores da 6ª Circunscrição Regional de Trânsito de Brasileia (6ª Ciretran).

No entorno do evento, equipes da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) realizam a Operação Álcool Zero, na intenção de coibir a mistura de álcool e direção e evitar acidentes com vítimas fatais.

“A nossa maior satisfação é saber que com o nosso trabalho podemos contribuir para salvar vidas no trânsito”, ressalta a educadora de trânsito, Rebeca de Paula.

O carnaval fora de época de Brasileia é uma festa tradicional realizada todos os anos pela Prefeitura da cidade e pelo governo do Estado. Conta ainda com a parceria de empresários. O evento faz parte das programações do aniversário de Brasileia e atrai milhares de pessoas de outros municípios acreanos e dos países da fronteira, Peru e Bolívia.