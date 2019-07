Governo retoma obras de infraestrutura em Feijó e reforma da ETA em Manoel Urbano

Ao assumir o gestão do Estado, a primeira medida do governo Gladson Cameli foi analisar os projetos em execução, verificar a viabilidade e trabalhar para garantir os recursos necessários. No início deste mês, o governo anunciou a garantia dos recursos e a retomada de mais de 100 obras, mais de 40 são obras de infraestrutura e esgotamento sanitário executadas pelo Departamento Estadual de Água e Esgoto-Depasa. Uma delas, a de infraestrutura e pavimentação em Feijó, vai mudar a paisagem e a vida no local.

O trabalho foi retomado há dez dias. Depois de realizado todo serviço de terraplenagem e construção da rede de água e drenagem, com 60% do projeto executado, a obra de infraestrutura e pavimentação em Feijó entra agora em fase final, restando apenas aplicar a base e fazer a imprimação do solo para receber a pavimentação em tijolos.

Em Manoel Urbano, o esforço foi para garantir a conclusão da reforma da Estação de Tratamento de Água – ETA. Antiga, já com as comportas, sistema de filtragem e decantação deteriorado, a ETA de Manoel Urbano passará a funcionar com nova adutora e novos motores que vão garantir a distribuição de água com melhor qualidade. A capacidade de produção será de 30 litros/segundo, o suficiente para atender toda a demanda do município, hoje com 7.981 habitantes.

Financiado pela Fundação Nacional de Saúde- Funasa, o projeto contempla a construção do reservatório elevado com capacidade para 200 mil litros. O investimento vai melhorar a distribuição e a qualidade da água distribuída para Manoel Urbano.

“São obras de grande porte e impacto positivo na região. Investimentos em infraestrutura, na qualidade da água, refletem diretamente na saúde e qualidade de vida das pessoas que moram nesses municípios”, destaca o presidente do Depasa, Zenil Chaves.