Prefeitura de Porto Acre recebe máquinas e tratores para a agricultura familiar

Recursos de mais de R$ 1,4 milhão são de emendas de bancadas de vários parlamentares, incluindo o próprio governador Gladson Cameli, quando era senador

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, participou da entrega de máquinas e tratores para o fortalecimento da agricultura familiar no município de Porto Acre, nesta sexta-feira, 5. Os recursos, de mais de R$ 1,4 milhão, são de emendas de bancadas dos parlamentares acreanos em Brasília, incluindo o próprio governador, quando então senador da República.

O maquinário chega num momento em que o governo do estado repassou ao menos 80 mil litros de óleo diesel, orçados em mais de R$ 350 mil, para a prefeitura local na primeira fase do seu programa ‘Ramais do Acre’.

De acordo com o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, o conjunto de máquinas composto por dois tratores, uma pá carregadeira, uma motoniveladora, uma carreta agrícola e duas autoescavadoras vão possibilitar engrossar as frentes de serviços em regiões como o projeto de assentamento Tocantins, na região do ‘Pico do Meio’ e nos ramais da Vila do V e da Vila do Incra, esta última, palco da cerimônia desta sexta-feira.

A exemplo de Plácido de Castro e Capixaba, Porto Acre tem uma população fragmentada em vilas e pequenos aglomerados separados da sede do município. Essa peculiaridade geográfica torna o trabalho da administração um pouco mais difícil quando o assunto é obras.

“Mas não impossível de serem realizadas”, disse o governador Gladson Cameli. “Quando a gente quer fazer, a gente faz. O Deracre [órgão que cuida da recuperação e infraestrutura de rodovias e ramais no estado] está cheio de ‘cacos velhos’ de máquinas e mandei fazer um levantamento daquelas que poderiam ser recuperadas e o que deveria ir para leilão, para atender os nossos produtores agrícolas”, ressalta Cameli.

“É com esse espírito que continuaremos trabalhando, neste segundo semestre que se inicia, liberando mais R$ 94 milhões em emendas de bancadas para garantir mais recuperações de ramais, a exemplo dos mais de 5 mil quilômetros que já estão sendo recuperados atualmente com as prefeituras, quando destinamos R$ 10 milhões para os municípios”, afirma.

Centenas de colonos, pequenos agropecuaristas, cultivadores de hortaliças e servidores públicos, do Estado e do Município, participaram da solenidade, em tenda montada pela prefeitura na praça da Vila do Incra (distante 33 quilômetros de Rio Branco).

Para o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, “o momento é histórico, já que pela primeira vez um governador, um senador e deputados se encontram com produtores e lideranças de associações rurais”.

“Queremos expressar o nosso agradecimento por todos vocês, por nos ajudar na retomada do desenvolvimento do município, uma vez que recebemos a administração com todos os equipamentos quebrados. E temos transformado muito o que estava ruim em coisas boas”, ressaltou o prefeito.

Participaram também da solenidade o senador Sérgio Petecão, o deputado José Bestene, o secretário Especial de Articulação Política, Alysson Bestene, o deputado Flaviano Melo, o secretário de Educação, Cultura e Esporte, Mauro Sérgio da Cruz, e o secretário de Produção e Agronegócio, Paulo Wadt.

O que disseram os dois parlamentares federais presentes

“Eu vinha aqui desde que fui governador, em 1983, quando Porto Acre ainda era distrito de Rio Branco e nomeei um represente do governo para cuidar desta região. Quero dizer que tenho muito apreço por essa população”.

Flaviano Melo, deputado federal e ex-governador do estado do Acre