Recadastramento obrigatório: regularize seu cadastro e evite a suspensão do seu pagamento

Visando atualizar a base de dados dos servidores públicos do município, teve início no último dia 3 de junho o recadastramento previdenciário de Rio Branco. A Prefeitura, por meio do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – Rbprev, informa que é obrigatório todos os funcionários ativos detentores de cargo de provimento efetivo da administração direta e indireta e da Câmara Municipal, mesmo aqueles que estão afastados, licenciados ou cedidos para outros órgãos, fazerem a atualização previdenciária.

A validação dos dados pessoais dos servidores e de seus dependentes é uma exigência da Secretaria da Previdência Nacional, prevista na Lei Federal nº 10.887/2004 e tem como finalidade a efetivação do estudo atuarial. As informações cadastrais, tendo como exemplo: idade, sexo, quantidade de dependentes e contribuição previdenciária anterior ao regime do município, são necessárias para a preparação do cálculo atuarial. Em caso de divergência da realidade, pode impactar nos resultados da projeção futura.

A realização do cadastro previdenciário pode ser inicialmente por meio do portal da Prefeitura, no endereço eletrônicowww.rbprev.riobranco.ac.gov.br. Depois, de posse dos documentos originais, o servidor público do município poderá validar o recadastramento na RBprev, localizada na TV Campo do Rio Branco, nº 412, bairro Capoeira, das 7:30h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

OBRIGATÓRIO – O servidor do município deve ficar atento ao cronograma de recadastramento para evitar a suspensão do seu pagamento. Servidores que fizeram aniversário no mês de fevereiro e no mês de julho, o atendimento ficou assim estabelecido: de 1 a 5 de julho, atendimento para as iniciais A, B, C, D e O. Dias 8 a 12 de julho, atendimento para as iniciais E, F, G, H, I e K. Dias 15 a 19 de julho, atendimento para as iniciais J, L, N, S e V. Dias 22 a 26 de julho, atendimento para as iniciais M, T, U e W. Dias 29 a 31 de julho atendimento para as iniciais P, Q, R e Z.