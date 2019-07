Polícia continua buscas por preso que conseguiu fugir correndo após audiência no interior do Acre

Visitas familiares e íntimas voltaram a ser liberadas em seis unidades prisionais do Acre. A informação foi confirmada, nesta quinta-feira (4), pelo Conselho Gestor do Sistema Integrado de Segurança Pública (Consisp).

As visitas foram suspensas em todas as unidades do estado no último dia 28 por suspeita de fugas e rebelião. Agentes penitenciários tinham apreendido uma carta com um plano de fuga no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

Os familiares podem voltar a visitar presos da Unidade de Regime Fechado Feminino (URFF) e Unidade de Regime Fechado (URF-3), ambas em Rio Branco; Unidade Penitenciária do Quinari (UPQ), em Senador Guiomard; Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira; Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá e na Unidade Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

A Segurança Pública informou que as visitas continuam suspensas no FOC e no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, na capital acreana. Os motivos seriam danos encontrados no interior de algumas celas.