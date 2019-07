Motoristas são flagrados com veículos em área restrita do Igarapé Preto

“Devido à festividade, a propensão é de que as pessoas façam o uso de bebidas alcoólicas e aí, também vamos trabalhar com abordagens educativas. Vamos também fiscalizar o transporte de pessoas em ônibus e táxis e sanar dúvidas de trânsito em relação à criminalidade, visto que se trata de uma região de fronteira, que acaba sendo corredor para diversos tipos de crimes”, disse Filho.

O carnaval fora de época faz parte da programação do aniversário de 109 anos da cidade de Brasileia, no interior do Acre, comemorado no dia 3 de julho. Desde o último dia 29 de junho o município iniciou as comemorações com atrações musicais, desfile cívico, torneio de futebol e entrega de unidades de saúde, de ramais e ruas pavimentadas.