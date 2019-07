Jovem é preso com arma de fogo e moto roubada próximo ao Via Verde Shopping

Marcos Dione– O jovem Jonh Nash da Silva de Oliveira, de 27 anos, morreu na noite desta quinta-feira (4) numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ele ficou internado por 13 dias após ser baleado com 12 tiros durante uma festa de aniversário na noite do dia 22 de junho.

O crime aconteceu no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral. A família de Jonh ainda chegou a fazer uma campanha nas redes sociais pedindo doações de sangue. Ele participava da uma festa na companhia da esposa e dos três filhos quando um homem invadiu o local armado com uma pistola efetuou vários disparos.

Segundo apurado pela polícia, a motivação do crime teria sido ciúmes devido um vídeo da vítima dançando com a aniversariante ser divulgado em uma rede social. Adriele Cunha de Oliveira, de 24 anos, que estava próxima também foi atingida com um tiro. O autor do crime ainda não foi identificado ou preso. O caso segue sob investigação.