PM é denunciado por efetuar disparos em posto de gasolina

Um servidor do Detran que não teve o nome revelado foi preso na tarde desta quarta-feira pelo crime de corrupção passiva. O flagrante aconteceu na parte da tarde. O servidor era responsável pelo setor de vistoria, e recebeu R$ 700,00 de um condutor para facilitar a liberação de um veículo.

O proprietário do carro esteve no setor de paquímetro do Detran na terça-feira para saber quais seriam os procedimentos para a liberação do carro. Foi quando o servidor, que é do concurso temporário, fez a proposta.

O dono do carro procurou a corregedoria do Detran e fez a denúncia. Depois foi encaminhado à Delegacia Especializada contra corrupção e Crimes Contra o Setor Tributário e Financeiro, a DECOR. O servidor do Detran foi indiciado em flagrante e conduzido para a audiência de Custódia. O acusado, segundo informações da polícia, é formado em Direito e tem carteira da OAB.