Gladson Cameli anuncia quase R$ 300 mil para recuperação de ramais no Bujari

O governador Gladson Cameli lançou na manhã desta quarta-feira, 3, mais uma etapa da Operação Ramais do Acre, dessa vez no Bujari, que recebe um investimento de quase R$ 300 mil para ações emergenciais.

Em todo o estado, a operação é pacote de serviços orçado em mais de R$ 10 milhões para a recuperação de ao menos 10.435 quilômetros da malha viária rural, em 20 dos 22 municípios acreanos.

Para Gladson, essa parceria no Bujari é essencial pelo bem-estar da população, já que quase 60% dos moradores do município vivem na zona rural.

“É a primeira fase ainda de melhoria dos ramais. Estamos nessa parceria com as prefeituras e aqui no Bujari, além dos ramais para os produtores, também estamos dando melhoria onde o programa Luz Para Todos vai chegar. Isso é gratificante e o nosso governo vem começando da zona rural, para a zona urbana”, conta o governador.

Por meio do programa Ramais do Acre, o Estado irá oferecer recurso financeiro às prefeituras, que poderá ser usado para compra de combustível (70%), recuperação de máquinas e drenagem (30%). Os ramais da rota de transporte escolar são prioritários, assim como aqueles que servem para o escoamento dos produtos agrícolas.

O prefeito do Bujari, Romualdo Araújo, agradeceu ao governador por todo o apoio e ressaltou que este tem sido um governo que o recebe para conversas de forma honrosa, ouvindo as necessidades do município. Com o apoio até agora, já foram abertos 27 quilômetros do Ramal do Cacau para escoamento da produção, além do governo emprestar um trator para os serviços.

“Acredito muito que nosso estado tem jeito, que o nosso município tem jeito. E essa parceria com o governador Gladson Cameli é de grande importância, porque se não fosse isso, a gente não chegaria a fazer um trabalho assim para escoar nossa produção, levar nossos alunos à escola e oferecer serviços de saúde”, disse o prefeito.

Melhora de vida

Morador da zona rural do Bujari há 22 anos, Carlos de Souza produz em sua propriedade milho, além da criação de galinhas e peixe. Com o lançamento do programa, espera que finalmente as melhorias no ramal cheguem para que seu trabalho seja facilitado.

“Nossa comunidade se uniu pra tentar ajeitar um pouco, mas não conseguimos muito. Agora estamos com esperanças de que dê certo”, destaca o senhor.

O trabalho por parte do governo do Estado é realizado pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). O presidente do Departamento, Ítalo César, também esteve presente e garantiu o início imediato da parceria.

O evento também marcou a entrega de dois veículos novos para o uso na Operação Ramais do Acre, uma caminhonete e um carro de passeio, frutos de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal César Messias.

Próxima etapa

Recuperar os ramais do estado para dar trafegabilidade aos produtores rurais é uma preocupação do governador Gladson Cameli. Este ano, ele protocolou junto à Caixa Econômica Federal projetos para a liberação de recursos na ordem de R$ 94 milhões originários de emendas das bancadas e que estavam disponíveis desde 2017. Uma força-tarefa entre gestores, engenheiros e técnicos foi realizada para garantir a aplicação do recurso.

Cameli destacou o quanto é importante a recuperação dos ramais do Acre para melhorar as condições de vida dos produtores rurais e ribeirinhos permitindo que garantam a própria subsistência e a oferta de produtos agrícolas para o mercado local.