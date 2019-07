WhatsApp tem instabilidade e não baixa áudio ou faz download de imagens

“Tudo pela Arte” foi a mensagem deixada ao público durante a abertura do Teatro Maués Melo – “A Garça”, nesta quarta-feira, 3. O espaço, recém reformado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), é localizando no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, no bairro Manoel Julião.

A solenidade fez uma grande homenagem a Maués Melo, que foi ator, diretor, dançarino, performer, cantor, compositor e poeta, nascido em Rio Branco em 22 de agosto de 1958. O momento contou com a presença de autoridades e da família do artista.

“É uma honra muito grande receber essa homenagem da Prefeitura de Rio Branco. Para nós, isso não tem preço. Tenho certeza que nossa mãe, minha e do Maués, está o abraçando lá no céu de tanto orgulho que sente agora. A nossa palavra de hoje, enquanto família, é gratidão, pois quem o conheceu sabe o quanto ele era especial e como ele gostava de levar alegria para as pessoas com sua arte, por isso, merece esse reconhecimento”, destacou o irmão do homenageado, Álvaro Melo.

Após a abertura, o novo palco recebeu a peça “A Menina e o Palhaço”, do grupo Palhaço Tenorino, que fez a alegria dos estudantes das escolas Anice Dib Jatene e Irineu Serra. Já o espetáculo “Ikuãni”, da Cia Guaratuja de Artes Cênicas, se apresenta no local nesta quarta-feira, 3, às 19h. A entrada é gratuita.

A revitalização foi incentivada pela própria prefeita Socorro Neri, que destinou recursos do município para a obra. A reforma contou com a mudança do piso e implantação revestimento cênico, transformando um espaço que era utilizado como auditório em um palco de teatro italiano. O processo contou com a consultoria da Federação de Teatro do Acre (Fetac), para garantir a excelência técnica.

“Esse é o primeiro teatro municipal da cidade de Rio Branco, que recebeu o incentivo da nossa prefeita para essa reforma e roupagem, valorizando este espaço de resistência no coração do bairro Manoel Julião. O aparelho cultural está, a partir de agora, aberto a receber a ocupação dos mais diversos movimentos culturais para apresentações e ensaios, com foco, claro, no teatro, por ser o segmento diretamente ligado ao local”, apontou o presidente em exercício da FGB, Erick Caniso.

Representando a prefeita Socorro Neri, o secretário municipal de Educação, Moisés Diniz, saudou o público e levou a mensagem da chefe do poder executivo da capital aos presentes. “Quando Maués foi lá para as estrelas, muitos de vocês ainda nem existiam. Mas, naquela época, ele já sonhava com um Brasil e um Acre livre, em que as pessoas pudessem ter educação, saúde e cultura. Por isso, nossa gestão não poderia deixar de prestar essa homenagem a ele”, disse.

Sobre Maués Melo

Maués Melo nasceu em Rio Branco no dia 22 de agosto de 1958, filho de Aristarcho e Suzana Melo, em uma família com mais seis irmãos. Ele amava a natureza, era apaixonado por esportes, praticava voleibol e ainda na adolescência descobriu-se artista.

Vivia a arte da vida brincando com as palavras, inventando alegrias, inspirando pessoas, pondo apelidos nos amigos, compondo canções, fazendo amizades por onde ia, e foi assim que num belo dia, se autodenominou a “Garça”.

Maués fazia pose, dava close e transcendeu seu gênero na pacata Rio Branco da década de 80. Nessa época, idealizou com seus contemporâneos o Festival de Música do Amapá, que assim como o Festival Acreano de Música Popular, o FAMP, revelou jovens artistas que cantavam as questões do seu tempo e do seu lugar, inventando as próprias canções.

Esta atitude criativa representou uma verdadeira revolução no panorama cultural do Acre. Da geração de artistas que despontou nestes festivais, Maués sempre se destacou por ser um criador performático e provocativo em essência. Seus espetáculos, que uniam expressão corporal e música, ficaram na memória de quem viu, e quem não viu, certamente ouviu falar em “Krishna Cristo”, “Incienso” e “Romance Natural”.

No dia 04 de outubro de 1991, a Garça ganhou o céu em purpurina e, desde então, as estrelas brilham mais.