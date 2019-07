PM age rápido e recupera  veículo, joias e eletrodomésticos roubados de residência na Baixada da Sobral 

A Polícia Militar prendeu na noite desta segunda-feira (1) Izaquiel Neves Ribeiro, 18 anos e apreendeu o adolescente A.R.S 15 anos, acusados de roubar um veículo no bairro Aviário, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Izaquiel e o comparsa que estavam armados abordaram duas mulheres em um carro fiat Mobi no semáforo do bairro Aviário e fugiram com o veiculo.

Várias guarnições da Polícia Militar foram acionadas, e uma delas conseguiu interceptar os criminosos no bairro São Francisco e logo se iniciou uma perseguição. Com o veiculo roubado a dupla entrou no Ramal do Panorama e logo em seguida perderam o controle da direção e capotaram.

Quando os policiais se aproximaram para retirar o menor que estava no banco do passageiro, o assaltante Izaquiel apontou a arma na tentativa de ferir o Policial e foi atingido com um tiro. Os policiais apreenderam duas armas de fogo.

A área foi isolada até chegada da perícia técnica e Izaquiel foi conduzido por uma ambulância do Samu ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O menor infrator foi encaminhado a Delegacia Especializada de Proteção à criança e ao Adolescente (Depca) para os devidos procedimentos. Izaquiel segue sob custódia da Polícia no hospital.