Com parcerias, planejamento e trabalho, a prefeitura prepara grande melhoria na iluminação pública

Socorro Neri também solicitou que o município assuma a manutenção do Parque da Maternidade

A prefeitura de Rio Branco tem atuado em várias frentes de trabalho. Um dos grandes focos do planejamento realizado tem sido solucionar os problemas com a iluminação pública. Recentemente, a prefeita Socorro Neri estabeleceu parceria com o grupo Energisa, para desenvolver um trabalho de adequação e modernização da iluminação em vários pontos da capital acreana. A cidade irá receber 3,4 milhões em investimentos na área. E isso vai possibilitar que mais de 2.700 pontos da cidade tenham serviço de iluminação mais adequado.

A parceria da prefeitura com o grupo Energisa consiste, na prática, em trocar a iluminação tradicional por lâmpadas de led, o que trará uma iluminação de maior qualidade e reduzirá custos. Já que o led consome bem menos energia que a lâmpada tradicional.

A prefeita Socorro Neri comentou os cuidados de sua a administração com a melhoria da iluminação em Rio Branco: “A partir de agosto, graças a parceria que fizemos com a Energisa, vamos estar adequando a iluminação no Parque da Maternidade, em pontes, na estrada do aeroporto e nas principais avenidas da nossa Rio Branco”. E seguiu: “Por saber que a iluminação pública precisa melhorar, até para segurança da população, que estamos viabilizando condições financeiras para seguir com o trabalho em todas as vias”. Disse Socorro.

O diretor-presidente da Eletroacre, José Adriano Mendes, garantiu, durante o evento que marcou a parceria com a prefeitura de Rio Branco, que as mudanças já estão em andamento: “Nós fizemos um levantamento aqui em Rio Branco e achamos que poderíamos contribuir com a eficiência da iluminação e reduzir custos. Esse investimento permitirá iluminar os pontos turísticos e estratégicos da cidade, além de deixá-la mais segura e bonita. Até o início de novembro todos os locais terão passado pela intervenção e o fim de ano será mais iluminado em Rio Branco”. Disse José Adriano.

Parque da Maternidade

O serviço de manutenção do Parque da Maternidade, um dos pontos mais visitados da nossa cidade, estava entregue ao governo do estado. Após diagnosticar as condições precárias do parque, a prefeita Socorro Neri solicitou que a prefeitura pudesse assumir o serviço. E o parque já está recebendo os devidos cuidados por parte do município. Como limpeza recorrente, trabalhos na iluminação pública, manutenção na malha viária e reposição equipamentos danificados e roubados.