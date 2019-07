Prefeita Socorro Neri participa da abertura do 13º Circuito Junino de Rio Branco

A Deputada Federal Major Rocha (PSDB/AC), foi eleita a melhor congressista do Acre, pelo site Ranking Políticos, alcançando 47 pontos dentro do ranking definido pelo site, que envolveu todo Congresso Nacional (senadores e deputados federais). A segunda colocada do Acre alcançou 46 pontos.

“Ter obtido esse reconhecimento no primeiro mandato me motiva a manter o trabalho sério, que venho desenvolvendo em Brasília, tentando debater os grandes temas nacionais e defendendo os interesses do Acre e dos acreanos” afirmou Mara Rocha.

A parlamentar tucana ficou em primeiro lugar geral dentre todos os parlamentares do Acre e em 190º lugar no ranking nacional. Lembrando que a pesquisa leva em consideração Senadores e Deputados.

O que é o RANKING DOS POLÍTICOS?

É uma organização da sociedade civil que monitora a qualidade dos parlamentares brasileiros, levando em consideração as presenças em plenário, a qualidade legislativa das proposições apresentadas, os privilégios de que o político abre mão e a quantidade de processos judiciais que o parlamentar responde, a partir desses critérios, o parlamentar pode ganhar ou perder pontos. As informações usadas são de fontes oficiais, como sites governamentais e de veículos de mídia de primeira linha.

O Conselho de Avaliação é composto por profissionais como Gustavo Franco, Eduardo Zylberstajn, Dalton Luis Gardiman, dentre outros. Já o Conselho Estratégico conta com Flávio Rocha, Regina Esteves e Rogério Chequer