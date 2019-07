Prefeita Socorro Neri inaugura Unidade de Saúde na Comunidade Albert Sampaio

As comunidades Albert Sampaio, Santa Cecília, Baixa Verde, Dom Moacyr e Souza Araújo receberam da Prefeitura de Rio Branco nesta sexta-feira, 28, a Unidade Básica de Saúde (UBS), Francisco Augusto Vieira Nunes – Bacurau. A obra foi inaugurada pela prefeita Socorro Neri.

O investimento de aproximadamente R$ 870 mil é resultado de emenda parlamentar da deputada federal Perpétua Almeida. A UBS é 29º entregue pelo município nos últimos anos, vai contar com um médico, duas enfermeiras, técnicos de enfermagem, cinco agentes comunitários de saúde e terá capacidade para atender até 2 mil famílias por mês.

“As pessoas vão encontrar aqui todo o atendimento da atenção básica com os profissionais adequados. Nós estamos buscando garantir que toda a população encontre na rede municipal de saúde, médicos, dentistas, enfermeiros e todos os demais profissionais necessários para um bom atendimento. Recentemente demos posse a 33 novos médicos, estamos no aguardo que outros 6 também assumam contratos. Contratamos agentes de endemias e, mesmo nesse contexto de crise, temos nos empenhado em garantir um atendimento adequado e com qualidade na atenção básica. Em breve essa UBS será transformada em uma Unidade Referência da Atenção Primária (Urap) para essa região. É evidente que como Urap teremos um corpo de funcionários maior e com mais possibilidades de atendimento”, disse a prefeita Socorro Neri.

A unidade de saúde conta com área de espera para atendimento com capacidade para 45 pessoas sentadas, consultório de enfermagem, consultório médico, consultório odontológico, sala de reunião, sala de curativo e medicação, sala de coleta, sala de vigilância, sala de imunização, farmácia, almoxarifado, copa e sanitários masculino e feminino com acessibilidade.

“A qualidade dos serviços oferecidos pela Saúde Pública de Rio Branco vem avançando muito nos últimos anos. Aqui, é uma região que tem uma história, tem um enraizamento com a questão da hanseníase, e a Prefeitura traz um atendimento melhor não só para as pessoas que enfrentam essa doença, mas para toda a comunidade e entorno rural que existe aqui”, disse o líder da prefeita na Câmara, vereador Rodrigo Forneck.

A deputada federal Perpétua Almeida falou que fica feliz em poder contribuir com a Prefeitura de Rio Branco em questões tão sensíveis como é a saúde. “É uma alegria a gente imaginar que as pessoas não vão mais precisar sair daqui das proximidades para conseguir atendimento básico de saúde. Essa unidade vai atender um grande número de comunidades e uma delas com figuras extraordinárias que é o pessoal do Morhan, um movimento fundado pelo nosso Bacurau, que reintegra, auxilia e cuida de pessoas atingidas pela hanseníase”.

“Essa unidade funcionava com equipe na Associação de Moradores em uma parceria. Agora, ela está moderna, nos padrões do Ministério da Saúde para que a gente possa garantir qualidade de vida onde as pessoas moram que são nos bairros”, destacou Oteniel Almeida, secretário de Saúde de Rio Branco.

Inaugurada oficialmente hoje, a unidade já está em funcionamento há alguns dias. A produtora rural Salete Vieira, moradora da comunidade Albert Sampaio, falou que agora espera por um atendimento melhorado, com mais comodidade e conforto. “Já melhorou bastante. Vim buscar uma consulta porque estou com uma tontura já há dois dias. Fui bem atendida e tô feliz porque é perto de casa, é muito bom”.

“Já vim aqui algumas vezes desde que começou a funcionar. Tenho feito consultas porque sou hipertensa, também consulto meus filhos e estou fazendo o pré-natal. Antes, pra fazer tudo isso, a gente tinha que ir buscar atendimento em lugares mais distantes e muitas vezes eu nem chegava a conseguir ficha”, relatou a dona de casa Maria Graciete Brito.

O presidente da Associação de Moradores da Comunidade Albert Sampaio, Adalcimar Pereira, relatou que a construção da Unidade de Saúde é uma luta antiga dos moradores. “Nós tínhamos muita dificuldade pra chegar nos outros postos. A comunidade ganha muito, pra nós é uma obra importante que aguardávamos ansiosos. Quero agradecer a prefeita Socorro Neri por ter se empenhado na construção e a deputada Perpétua que conseguiu disponibilizar os recursos”.

“Essas pessoas, que estão nessa região mais afastada do centro de Rio Branco, agora terão a oportunidade de serem melhor atendidas. Isso é qualidade de vida, é a garantia de serviços básicos e essenciais para quem mais precisa. Eu estou aqui, como representante do Poder Legislativo, para fiscalizar, feliz pela obra e grata à gestão da prefeita Socorro Neri pelo compromisso que tem demostrado com a população, principalmente numa área tão importante como é a saúde”, disse a vereadora Elzinha Mendonça.

Francisco Augusto Vieira Nunes ‘Bacurau’

A exemplo das demais UBS inauguradas pela atual gestão, o nome da unidade foi escolhido pelos moradores da própria Comunidade Albert Sampaio e região. Nascido na cidade de Manicoré, Estado do Amazonas, em 09 de dezembro de 1939, Bacurau teve uma infância saudável até aos cinco anos de idade, quando apresentou os sintomas da hanseníase.

Na época, o preconceito e a ignorância da sociedade com a doença eram muito grandes e causaram inúmeros problemas para Bacurau e sua família. Depois de passar um tempo no Hospital Colônia de Porto Velho, em Rondônia, onde recebeu o apelido que carregaria por toda sua vida, ele veio, em 1957, para Rio Branco com um de seus irmãos.

Em 1960 se internou, voluntariamente, na Colônia Souza Araújo. Em 1980 escreveu uma carta-programa para a criação do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, o Morhan, fundado em julho de 1981. Depois de criar um núcleo do Morhan em Rio Branco, em 1982, passou a viajar por todo o Brasil para divulgar o movimento. Seu trabalho teve tanto impacto, que em 1983 foi convidado a se tornar membro permanente do Conselho Nacional de Saúde. O trabalho, a força e os ideais de Bacurau foram vistos e reconhecidos no Brasil e no mundo. Bacurau faleceu em 1997.

Filhos e a viúva dele, dona Terezinha Prudêncio da Silva, participaram da inauguração da UBS. “A família Bacurau se encontra hoje para comemorar com todos os moradores dessa região não apenas essa justa homenagem, mas também o legado deixado por ele. E até hoje nós seguimos lutando para que a semente que ele deixou não morra. Meu coração está repleto de felicidade. O Bacurau sempre dizia que em todo o canto nós devíamos levar o amor em primeiro lugar e assim nós seguimos”, contou emocionada dona Terezinh