Buscas por jovem que fugiu de centro socioeducativo após ferir agente são suspensas

Uma ação conjunta entre as polícias civil e militar do município de Acrelândia, resultou na prisão de três adultos, sendo uma mulher e dois homens, apreensão de dois adolescentes infratores, todos integrantes de uma organização criminosa, que estavam com um fuzil, dois revólveres e diversas munições.

De acordo com os policiais, as forças de segurança foram acionadas na manhã de domingo, 30, para evitar a execução de uma família que reside no município. Foi montado um cerco policial, mas os criminosos conseguiram fugir.

Entretanto, os agentes não desistiram das buscas e na manhã desta segunda-feira, 01, lograram êxito, apreenderam os armamentos e capturaram todos os criminosos, que agora ficam à disposição do judiciário para responderem pelos crimes.