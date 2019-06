Vídeos mostram tentativa de assalto que resultou em PM baleado na loja Gazin da Via Verde

Erivelton Gonçalves de Paula foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (28) suspeito de ter sido o autor de uma execução ocorrida no bairro Novo Calafate, em Rio Branco. A vítima José Wilk Dutra, foi morta a tiros dentro da própria casa, na frente do filho e da esposa. Dois menores que também teriam participação no crime foram apreendidos.

O adulto foi preso no bairro Laélia Alcântara, já os adolescentes, um foi apreendido no Polo Geraldo Mesquita e o outro no Ilsson Ribeiro. Segundo a polícia, o trio seria integrante do Comando Vermelho, facção criminosa que atua no tráfico de drogas no Acre e é rival ao Bonde dos 13. Com eles foi apreendido um rifle calibre 22 automático com quatro munições.

O preso e os dois menores foram conduzidos à delegacia especializada para os devidos procedimentos. O secretário de Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha, disse que a morte de José Wilk foi decorrente de confronto entre facções rivais. Ele pontuou a ação policial que elucidou esse assassinato em poucos minutos. Segundo Rocha, isso faz parte do esforço da Segurança Pública para conter a criminalidade na cidade.

“Foi em recorrência de confronto entre facções. Mas em razão do esforço que está sendo realizado pelo sistema de segurança os autores foram presos. Na verdade apreendidos devido a participação desses menores, momentos depois ainda em condição de flagrante. Importante dar visibilidade a essas prisões, afim de demonstrar que as ações estão sendo adotadas”, disse.