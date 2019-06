Presidiário executado na frente do filho havia matado e ateado fogo em corpo de mulher

Marcos Dione– O presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica Jonathan Wendel Ribeiro Rodrigues, de 26 anos, executado na noite de quinta-feira dentro de uma casa na Rua 16 de julho, localizada no bairro Boa União, em Rio Branco, cumpria pena de dezessete anos por um crime brutal que chocou a população acreana no ano de 2011. Ele matou a tiros uma jovem de 22 anos, enrolou o corpo dela num colchão e ateou fogo.

A morte de Cristine Maria Prudente teria sido arquitetada pelo seu ex-companheiro, Luiz Carlos Ferreira. O homem teria contratado Jonathan para matar a jovem e pagaria o crime com uma quantia em dinheiro e uma motocicleta. Os restos mortais da vítima foram encontrados em um lixão na BR-317. Na época, tanto Jhontan, como Cristine e Luiz Carlos moravam no município de Brasileia, no interior do Acre.

Cinco anos após a condenação, o jovem foi beneficiado com o regime de monitoramento eletrônico e estava em liberdade. Ele foi morto na frente do próprio filho. Informações divulgadas pela imprensa são de que dois homens invadiram a residência em que ele morava com a família. No momento ele estaria com o filho no colo e teria implorado para que os criminosos poupassem a vida da criança.

A execução de Jhonatan segue sob investigação na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento nenhum suspeito foi preso. Segundo a polícia, ele pode ter sido morto a mando de líderes de uma das facções criminosas que atuam no Acre. Com informações de Alexandre Lima.