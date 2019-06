Mara Rocha é escolhida como melhor congressista do Acre pelo ranking político

Em pouco mais de 40 dias que a Operação Verão está nas ruas de Rio Branco, são visíveis as mudanças, para melhor, no cenário da cidade. Por onde as equipes já passaram realizando os serviços de manutenção das vias, recuperação da malha viária, paisagismo e sinalização de trânsito, as manifestações são as mesmas: “agora sim, com o trabalho da Prefeitura, está muito melhor.”.

Os moradores da Rua Peru, no bairro Cerâmica, por exemplo, manifestaram total satisfação com o trabalho realizado. No local foram executados os serviços de tapa buracos e de recapeamento em asfalto da via.

“Nossa, estamos muito contentes. Estava precisando mesmo arrumar aqui porque não estávamos mais nem conseguindo entrar em casa direito. O pessoal da Prefeitura trabalhou direitinho e fizeram o que a gente pediu.”, disse o morador Carlos Nascimento, que mora no local há três anos.

As irmãs Paula Cristina e Marione Santos, que moram no bairro há 10 anos, relataram que com o serviço deu ânimo até para abrir um negócio e estão montando um mercadinho na rua. “Olha, aqui tava um perigo principalmente para que anda de moto porque tinha muito buraco, mas agora está muito bom.”, exclamou Marione. “Eles fizeram tão feito. Alisaram bem (risos).”, acrescentou Paula.

A fisioterapeuta Djanara Brito, que trabalha numa clínica localizada no local, relatou: “aqui estava horrível, os carros não conseguiam nem estacionar e para passar tinha que desviar. Agora está ótimo.”.

A Rua Peru é apenas uma das que foram beneficiadas nesta etapa inicial da Operação Verão. A meta planejada pela Prefeitura de Rio Branco ainda não chegou nem à metade, porém os números já apontam um total de 108 ruas trabalhadas, tendo algumas sido praticamente refeitas. Já foram beneficiados maias de 40 bairros e utilizadas mais de 4000 mil toneladas de massa asfáltica.

“Estamos trabalhando para chegar em todas as ruas possíveis”, diz prefeita

O trabalho está só no início e a pretensão, de acordo com a prefeita Socorro Neri é de o período de estiagem seja aproveitado ao máximo para que os benefícios cheguem ao maior número possível, tanto que as equipes estão trabalhando também nos feriados e finais de semana.

“Durante o período de chuvas, mais que água, choviam críticas. E eu sempre dizia: ‘calma gente. Estamos planejando, temos que ter responsabilidade. Não é assim que se trabalha.’ Se fossemos executar obras estruturantes naquele período, estaríamos jogando o pouco recurso que temos fora. Enfim, estou muito feliz e animada, pois mesmo com todas as dificuldades, estamos trabalhando e conseguindo melhorar para todos.”, destacou.

A prefeita garantiu que o esforço é para que a Operação Verão melhore ainda muito maias as condições de trafegabilidade e a paisagem da cidade. “Sei que muitos ainda esperam que os trabalhos cheguem a sua rua. Mas acreditem, estamos lutando todos os dias para que chegue, o quanto antes. Jamais serei leviana de dizer que vamos resolver todos os problemas, mas estou muito feliz de poder afirmar que estamos trabalhando muito e que nosso trabalho está sendo visto e será ainda mais. E o melhor disso não é a visibilidade, e sim o impacto que esse trabalho tem na vida de tanta gente.”, analisou Socorro Neri.

Operação Verão vai além de tapa-buracos e asfaltamento

No planejamento foi definido como prioridade pela Prefeitura a recuperação da malha viária nas vias estruturantes, corredores de ônibus e ruas principais dos bairros da capital, realizado pelas equipes da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) que também executam a construção de calçadas e pintura de meios fios, mas a Operação Verão envolve outros serviços fundamentais, tais como: limpeza de praças, parques e ruas com a equipe da Secretaria Municipal de Zeladoria; sinalização vertical, que consiste na pintura das ruas, pela equipe da Superintendência Municipal de Trânsito (RbTrans); jardinagem, com a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e iluminação pública.

Recentemente, a Prefeitura recentemente assinou convênio com a empresa Energisa, para implantação de Plano de Eficiência Energética que tem como objetivo principal realizar a troca das antigas lâmpadas dos postes da cidade por novas lâmpadas de Led. De acordo com o plano, que terá execução iniciado ainda este ano, a nova tecnologia, além de iluminar com mais qualidade, reduzirá o consumo, proporcionando economia para os cofres do Município.

“O nosso ritmo de trabalho é intenso. Tenho muito orgulho do que estamos fazendo, queria agradecer todas as equipes que estão na rua trabalhando muito duro para ajudar a melhorar a vida das pessoas na nossa cidade. Essa Operação Verão é fruto de muito planejamento e organização, mas ela é, também, fruto do amor e carinho que temos por nossa Rio Branco. Não é fácil realizar, fazer acontecer em um momento de grande dificuldade financeira como o que estamos atravessando em todo país. Mas nós, com muita responsabilidade, estamos conseguindo e isso me enche de gratidão e orgulho”, concluiu a prefeita Socorro Neri.