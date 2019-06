PM apreende adolescente suspeito de executar mecânico no Distrito Industrial

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou mais um caso de meningite. Uma mulher, moradora do município de Feijó, deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco na manhã de domingo (23) com sintomas da doença. Primeiro a direção do hospital negou, depois da divulgação na imprensa, voltou atrás e confirmou que a paciente realmente está com a grave doença.

Desde a semana passada, quando começaram a ser notificados seguidos casos de meningite no Acre, que a Secretaria de Saúde tenta esconder o problema. A assessoria da Sesacre chegou inclusive a afirmar que as notícias divulgadas pelo Portal Ecos da Notícia eram falsas. Em 2019 já foram registrados pelo menos 6 casos da doença, resultando até agora em duas mortes. O risco de um surto é eminente.

A meningite é a inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas incluem dor de cabeça, febre e torcicolo. Dependendo da causa, a meningite pode melhorar com o tempo ou pode ser fatal, necessitando de tratamento urgente. A propagação ocorre pela tosse ou espirro.

No Hospital Roberto Galindo, em Cobija, cidade boliviana que fica na região de fronteira com o Brasil, já foram confirmados mais de 50 casos da doença. Mesmo assim, a Sesacre tenta deixar a população despreocupada com a situação. Devido ser propagada pelo ar, as pessoas podem contrair a meningite inclusive ao se apoiar nas barras de apoio dos ônibus coletivos.

A meningite pode provocar a morte devido à proximidade da inflamação com o cérebro e a medula espinal, o que faz com que a condição seja classificada como emergência médica. A meningite pode ser confirmada com uma punção lombar. O procedimento consiste na inserção de uma agulha no canal medular para recolher uma amostra do líquido cefalorraquidiano que envolve o cérebro e medula espinal, a qual é posteriormente analisada em laboratório.

Algumas formas de meningite podem ser prevenidas mediante vacinação com a vacina meningocócica, vacina contra a papeira, vacina antipneumocócica e vacina Hib. Pode também ser útil administrar antibióticos em pessoas com exposição significativa a determinados tipos de meningite. O tratamento inicial da meningite aguda é a administração imediata de antibióticos e, em alguns casos, de antivirais.