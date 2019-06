Ministro do Meio Ambiente cumpre agenda no Acre

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, desembarca em Rio Branco às 8h30 desta quinta-feira, 27. No período da manhã, o ministro, acompanhado do governador Gladson Cameli e demais gestores estaduais, irá visitar o Canal da Maternidade e os principais pontos de alagamento na capital.

A definição dos pontos a serem vistos pelo ministro foi debatida durante encontro entre os representantes do governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e do gabinete do senador Márcio Bittar, responsável pela articulação da vinda do ministro ao Acre.

A presença do ministro tem relação direta com a necessidade urgente da realização de estudos sobre os fenômenos no Rio Acre. Uma das análises que serão feitas envolve a possibilidade de desvios do leito do rio para evitar alagações no centro da cidade.

“A vinda do ministro enriquece a programação do Mês do Meio Ambiente. Aqui ele vai poder conhecer mais de perto a realidade do nosso estado e a partir daí tomar decisões importantes para o desenvolvimento do Acre”, destacou o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani.

Em seguida, a comitiva irá para Cruzeiro do Sul. No Juruá, a primeira agenda será a visita ao trecho da BR-364 no trajeto que deverá ligar os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima à cidade peruana de Pucallpa. Serão iniciados os debates em torno da possibilidade de ligação terrestre entre as regiões, um trajeto de aproximadamente 200 quilômetros. À tarde, o ministro irá se reunir na Aldeia Poyanawa com oito prefeitos do Consórcio do Vale do Juruá, Tarauacá e Envira.

Antes de retornar a Rio Branco, Salles e as demais autoridades participam do lançamento do programa “Qualidade do Ar em Áreas Urbanas”, quando serão entregues os medidores de fumaça. A ação é de responsabilidade do Ministério Público do Acre.

Já na sexta-feira, 28, a comitiva irá visitar a comunidade extrativista no Seringal Porangaba na Reserva Chico Mendes. De volta a Rio Branco, Salles irá receber a imprensa para uma coletiva às 13h40 no aeroporto da capital.