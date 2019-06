Incêndio atinge residência no bairro Habitasa e Corpo de Bombeiros é acionado

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Rio Branco foi acionada no final da tarde dessa terça-feira, 26, para controlar as chamas de uma casa feita de alvenaria que estava sendo consumida pelo fogo. A residência, localizada na Rua Venezuela, no bairro Baixada da Habitasa, ficou parcialmente destruída.

De acordo com equipe, havia uma ligação elétrica clandestina. Felizmente, não havia ninguém em casa no momento do sinistro. Todos os cômodos da casa foram atingidos pelo fogo.

Segundo os bombeiros, é possível que uma má instalação na rede elétrica possa ter provocado o incêndio. A guarnição agiu rapidamente para evitar que as chamas se espalhassem para a residência vizinha.