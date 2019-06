Deputado rondoniense quer batizar ponte sobre rio madeira com nome de Dom Moacyr

Após matéria publicada nesta terça-feira (25) pelo Ecos da Notícia mostrando que a fruta do jambeiro é rica em vitaminas e previne do envelhecimento precoce, várias pessoas se mostraram confusas quanto a forma correta de chamar a fruta. Pois não erra quem chama o Syzygium jambos de jambre ou jambo. O Dicionário mostra que as duas formas estão corretas, uma vez que boa parte da população conhece a fruta como jambre mesmo.

A fruta é rica em fibras que regulam o intestino grosso e evitam a prisão de ventre. Além disso, O Jambre é uma fruta diurética, recomendada para pessoas com problemas nos rins. Jambre tem um gosto bem adocicado e suavemente ácido e o aroma é parecido ao de rosas.

Ele é uma excelente fonte de Fósforo, Ferro, Proteínas, Vitamina C, Vitaminas B1, vitaminas B2, Vitaminas A, antioxidantes que atuam diretamente na prevenção do envelhecimento precoce, flavonóides e taninos, que contribuem para a formação do colágeno e também contra tumores.

Os Benefícios do Jambre para saúde