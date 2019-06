Projeto de Lei quer proibir corte de energia, água, telefonia e internet específicos no Acre

Prefeitura de Rio Branco encerrou, na tarde da última quarta-feira (19), o ciclo de dez encontros com as lideranças comunitárias das dez regionais urbanas da Capital, cujo objetivo foi estabelecer o diálogo sobre as obras e serviços que serão executados no ano de 2019 em cada bairro, além das ações da Operação Verão.

O secretário Municipal da Casa Civil, Márcio Oliveira, explicou que além dos recursos estimados em mais de R$ 50 milhões de recursos próprios do Município, já anunciados pela prefeita Socorro Neri para as ações de infraestrutura urbana da Operação Verão, serão investidos nas dez regionais da cidade o valor total de R$ 129 milhões provenientes de convênios firmados com Ministérios e órgãos federais, a partir de emendas de parlamentares da bancada federal do Acre.

A última regional a se reunir com a equipe da Prefeitura de Rio Branco, para tratar o assunto, foi a Belo Jardim e Cidade do Povo, onde os investimentos chegam próximo à casa dos R$ 5 milhões. Mais precisamente, R$ 4,92 milhões, para construção de uma unidade de educação infantil na Cidade do Povo; ampliação da Unidade De Saúde Da Família do Belo Jardim I; ampliação da Unidade de Saúde do Santa Inês I; ampliação da Escola Municipal Anitta dos Santos Jangles; construção de quadras de grama sintética no Belo Jardim III; pavimentação do Ramal do Macarrão; construção de quadra de futebol na Cidade do Povo; reforma da Unidade De Saúde Da Família do Santa Cecília; e construção da Unidade Básica de Saúde do Albert Sampaio, parte I.

O presidente da Associação de moradores do bairro Santa Cecília, Esvaldino Nascimento, o Val, avaliou como excelente o que lhes foi apresentado. “Essas obras vão resolver pelo menos 70% da nossa situação. São obras essenciais para a comunidade. A cidade está precisando dessa atenção.”, disse.

Antônio Carlos Rodrigues, o Rodrigo, do bairro Belo Jardim I, destacou que a iniciativa da Prefeitura significa honra e respeito com os líderes comunitários. “É muito importante esse diálogo para a comunidade. Evita problemas de falta de comunicação porque há um desgaste quando o gestor não conversa com a comunidade e aqui e prefeita e toda a equipe nos chamam pelo nome. A gente se sente parceiro.”, ressaltou.

Além do secretário Márcio Oliveira, as apresentações também são feitas pelossecretário Municipal de Zeladoria da Cidade, Kellyton Carvalho, que detalha o plano de eficiência energética, que se encontra em implantação na cidade, com previsão de seis meses para chegar em todos os bairros; e o diretor de articulação comunitária, Ailton Castro, que voltou a reforçar que a orientação a prefeita Socorro Neri, é que o diálogo com os presidentes das Associações de Moradores seja o mais transparente possível.

As dez reuniões foram uma demanda e todas acompanhadas por representantes da Federação das Associações de Moradores do Acre (Famac), da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb) e da Confederação Nacional das Associações de Moradores – Acre (Conam/AC).

Oséias Silva, presidente da Umarb lembrou a importância do ciclo. “A Prefeitura está cumprindo o que foi acordado conosco e agora estamos na torcida para as obras aconteçam. Nós estamos fazendo nosso papel. Esta etapa foi cumprida e nós vamos continuar acompanhando.”, frisou.

Já o presidente da Conam/AC, Júnior Evangelista acrescentou que trata-se de uma demonstração de respeito com o movimento comunitário. “É muito importante esse diálogo entre a Prefeitura e a comunidade.”, salientou.

A presidente da Famac, Terezinha Santana fez questão de dizer que o papel de articular as demandas da comunidade com o Poder Público foi cumprido. “Até esse momento as agendas aconteceram e foi uma oportunidade de sermos ouvidos nesse processo. Conseguimos muita coisa e agora é seguir o andamento das obras.”, concluiu.