PRF prende mulher e apreende 5 kg de cocaína em ônibus, na BR-364

O comerciante Fernando Roberto, de 53 anos marido da assessora parlamentar Kynha Siqueira, que estava desaparecido de casa desde a noite do último sábado (22), quando saiu de casa para encontrar com amigos foi localizado na noite desta segunda-feira (24), pela própria mulher em um leito da Unidade de Tratamento Intensivo – UTI do Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com Kynha Siqueira, desde a noite de sábado, ela procurava o marido que saiu para consumir bebida alcoólica com amigos e não retornou.

Na noite desta segunda-feira, a mulher com ajuda de amigos divulgou o desaparecimento do marido em redes sociais.

Quando se preparava para ir a Delegacia registrar Boletim de desaparecimento decidiu ir primeiro ao Quartel do 2° Batalhão da Polícia Militar, onde o casal tem amigos militares para pedir um auxílio.

Assalto, espancamento e UTI

Ao divulgar na rede social dos militares o desaparecimento de Fernando em segundos, ela teve informação de um militar que na madrugada de domingo (23), ele teria atendido uma ocorrência de auxílio a viatura 01 de suporte avançado do SAMU, que atendeu uma vítima grave de espancamento, ocorrido no bairro Quinze ao lado de um Hotel.

Kynha Siqueira foi ao Pronto Socorro, onde passou as características do marido e recebeu a confirmação que um homem com características semelhantes estava na UTI em estado gravíssimo, vítima de traumatismo craniano e afundamento de face provocados por espancamento.

A mulher reconheceu o marido e descobriu que ele foi assaltado e brutalmente espancado supostamente pelos homens que consumiam bebida com ele.

Documentos, dinheiro e celular da vítima foram levados pelos criminosos. O carro de Fernando foi deixado ao lado do Hotel e talvez não tenha sido roubado porque ele teria deixado a chave com o dono do Hotel.

Nesta terça-feira (25), Kynha Siqueira fará o registro do ocorrido na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP que já havia iniciado as pessoas investigações, mas não tinha a identificação da vítima.

Segundo Kynha, ela foi informada por testemunhas que três homens armados de pedaços de pau teriam espancado o marido dela para roubar o dinheiro e aparelho celular, também foi levada a carteira com todos os documentos de Fernando.