Marido de assessora parlamentar desaparecido desde sábado é encontrada em UTI do Pronto Socorro em estado crítico

O Limpador de piscina José Paixão Lima dos Santos, de 23 anos, foi ferido com dois tiros no início da tarde desta segunda-feira (24), na Travessa Guarani, no bairro Aviário, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o crime, o trabalhador estava chegando na casa de um cliente para limpar a piscina, ao parar sua moto, dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta e o garupa em posse de uma arma de fogo efetuou seis tiros, dois dos projéteis atingiram a vítima no peito e abdômen. Após a ação os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com o Médico do Samu o estado de saúde de José é grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características dos acusados e fizeram rondas na região, mas ninguém foi preso.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)