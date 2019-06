Representantes dos policiais de todo país se reúnem com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, na véspera da paralisação nacional da categoria

A instalação do Batalhão de Fronteira e a entrega de 100 novas viaturas policiais no início do segundo semestre deste ano figurou entre os principais destaques do programa “Fale com o governador”, desta segunda-feira, 24, que foi ar em rede estadual de rádio pelo Sistema Público de Comunicação.

“A instalação do Batalhão de Fronteira será fundamental para coibir todo tipo de contrabando de armas e drogas. E para coibir, precisamos estar equipados”, explicou o governador Gladson Cameli.

O administrador argumentou que não tem medido esforços para que a paz seja restabelecida às famílias acreanas. O gestor lembrou a convocação de mais 250 candidatos que estavam no cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar para 2020.

Além disso, Cameli afirmou que o Estado está prestes a ganhar mais um helicóptero para fortalecer a atuação da Segurança Pública.

Convidado especial do programa, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos, lembrou-se da precariedade e sucateamento em que se encontravam as forças policiais acreanas.

“Herdamos o Sistema de Segurança em uma situação de precariedade em efetivo, logística e tecnologia. Uma secretaria onde a cegueira era a ordem na condução da gestão, razão pela qual fomos obrigados a priorizar todos os recursos nas áreas onde os indicadores de violência se faziam mais presente”, pontuou.

Obras inacabadas são retomadas na gestão Gladson Cameli

Outro importante anúncio feito pelo governador refere-se à retomada de obras inacabadas deixadas por administrações passadas. Somente no Depasa, 14 obras foram reiniciadas e a expectativa é que outras 30 benfeitorias sejam continuadas nos próximos dias.

O secretário de Estado de Infraestrutura e do desenvolvimento Urbano(Seinfra), Thiago Caetano, também foi um dos convidados do programa e destacou o trabalho de recuperação desempenhado na rodovia estadual AC-40. O gestor assegurou que outras estradas também serão contempladas ainda em 2019.

“De fato, era um clamor que havia desde os primeiros dias de gestão e foi uma de nossas prioridades. Há anos, essa rodovia não sofria uma intervenção desse porte e assim que terminarmos o trabalho na AC-40, vamos entrar nos pontos críticos da Transacreana”, salientou.

Cameli aproveitou a oportunidade para dar um duro recado para setores que torcem contra o seu governo. O gestor enfatizou que o momento é de união a favor do Acre e que está totalmente empenhado em melhorar a vida da população por meio de investimentos nas áreas prioritárias, como Saúde, Educação, Segurança Pública e Infraestrutura.

Gladson disse que o relacionamento com o vice-governador, Major Rocha, é de total sintonia e respeito. Durante sua participação, ao vivo, no Sistema Público de Comunicação, Cameli afastou qualquer possibilidade de desentendimento com Rocha, como foi noticiado nos últimos dias.

“Ficam querendo colocar intriga entre eu e o meu vice. Da minha parte, não tenho a nada a reclamar. O Major Rocha tem me ajudado muito e vamos cumprir, juntos, tudo aquilo que prometemos durante a campanha”, ressaltou durante a entrevista.

Obra do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia começa este ano

O governador Gladson Cameli deu destaque para a construção do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia. Recentemente, o edital da obra precisou ser corrigido para evitar futuros transtornos durante a execução do projeto. O gestor garantiu que a construção do desvio rodoviário do trecho urbano das duas cidades e da nova ponte sobre o Rio Acre será iniciada a partir deste ano.

O contorno de Brasileia e Epitaciolândia, assim como a conclusão da ponte sobre o Rio Madeira, é mais um importante passo para conectar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Colocando o Acre, de uma vez por todas, em posição estratégica para o desenvolvimento.

“Em parceria com as prefeituras, também vamos recuperar a ponte metálica que liga Brasileia e Epitaciolândia e temos o projeto para a construção de outra ponte que ficará ao lado. São situações que já estão encaminhadas e que estamos em buscas dos recursos”, enfatizou.

Sobre a Expoacre 2019, Cameli revelou que a expectativa para este ano é extremamente positiva. O chefe do Poder Executivo acreano revelou que governadores de vários estados do país confirmaram presença no evento. Além disso, autoridades peruanas e grandes empresários também confirmaram presença na maior feira de agronegócio do Estado.

O governador confirmou novidades para a próxima edição da Expoacre. A principal delas diz respeito ao funcionamento do parque de exposições durante o dia para a realização de negócios, além disso, parte da estrutura administrativa do governo será transferida para o local da feira.

Questionado sobre as dívidas com fornecedores deixadas pela gestão passada, Cameli respondeu que os pagamentos só serão efetuados após uma criteriosa análise da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). O governador disse ainda que algumas empresas já receberam e o compromisso é retomar a credibilidade que foi perdida pelo Governo.

Gladson assegurou que tudo o que for comprado durante a sua administração será devidamente quitado pelo Estado sem nem um prejuízo aos fornecedores. “Não tenham medo de fornecer para a nossa gestão”, afirmou.