Bombeiros registram 12 mortes por afogamento em menos de seis meses no Acre

Neste domingo, 23, o Atlético Acreano entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C e novamente foi derrotado. Jogando em Lucas do Rio Verde (MT) contra o Luverdense, o time acreano foi goleado no estádio Passos da Ema por 4 a 0.

Com o resultado negativo, o clube acreano voltou a ser lanterna do seu grupo na competição, com apenas 7 pontos em 9 jogos. O próximo confronto do time é em casa, contra o Volta Redonda do Rio de Janeiro, na abertura do segundo turno.