Prefeita Socorro Neri visita várias frentes de serviços na capital durante o feriado prolongado

Cada minuto do período de estiagem é importante, e a ordem é não perder tempo, acelerar os trabalhos da Operação Verão e garantir que as ações sejam executadas por toda a cidade conforme o planejado. Mesmo no feriado prolongado nada foi interrompido. Nesta sexta-feira, 21, ponto facultativo na Prefeitura de Rio Branco, a prefeita Socorro Neri e todo o secretariado ligado à infraestrutura, percorreram diversos pontos da cidade, na área urbana e rural, para verificar como estão as frentes de serviços espalhadas pelo munícipio.

Logo cedinho, o primeiro ponto de parada foi a avenida Amadeo Barbosa. Além da recuperação do asfalto, equipes trabalham na limpeza, roçagem e capina de toda a extensão da via. “Estamos intensificando nossas atividades, hoje a Prefeitura, na área de limpeza pública; de vias, espaços públicos e córregos, tem mais de 20 equipes trabalhando simultaneamente em toda a cidade. Aqui na Amadeo Barbosa é um grande mutirão que estamos fazendo. São mais de 60 pessoas e 19 máquinas pesadas trabalhando nessa importante via estruturante”, explicou Kellyton Carvalho, secretário municipal de Zeladoria da Cidade.

Na Avenida Amadeo Barbosa também está localizada a obra do Quadrilhódromo. O espaço está em fase final de construção e será inaugurado no fim deste mês com a programação do Circuito Junino, que este ano terá três etapas. A primeira entre os dias 28, 29 e 30 de junho da Praça Céu das Artes, no bairro Cidade Nova. Já a segunda e terceira etapas, serão realizadas nos dias 5, 6 e 7 e 12, 13, 14 de julho respectivamente, no Quadrilhódromo.

Depois de passar por estes locais, a prefeita e equipe foram até a zona rural de Rio Branco, nos ramais da Zezé e do Brás, no Belo Jardim 2, onde equipes trabalham na Operação Ramais. “Começamos a operação pelo Ramal da Zezé, Ramal Colibri e já estamos em outros locais. Nós vamos atender ao todo mais de 200 quilômetros no Cinturão Verde. Essa visita é para ver como os serviços de drenagem, raspagem e piçarramento estão sendo realizados. Nós queremos e vamos ter, serviços melhorados e com mais durabilidade que em anos anteriores, porque já observamos que o trabalho está sendo muito bem feito. Nossos produtores terão, sem dúvida, mais tempo de trafegabilidade, e é exatamente isso o que a Prefeitura tem buscado, mesmo com poucos recursos fazer o melhor trabalho possível”, destacou a prefeita Socorro Neri.

“No Ramal da Zezé foi feito todo esse trabalho de recuperação, raspagem para não acumular água, e isso vai beneficiar cerca de 50 famílias que produzem produtos hortifrutigranjeiros, que garantem o abastecimento das feiras dos bairros. Então é um trabalho fundamental para o escoamento da nossa produção e, claro, o bem-estar das famílias”, disse o secretário Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico, Paulo Braña.

Seu Severino Rodrigues, produtor e morador do Ramal do Brás, comemorou a visita da prefeita e parte de sua equipe de gestão. “Nós estamos aqui do lado de uma prefeita que visita as obras e nós tiramos o chapéu pra isso. Vários companheiros e lideranças estão aqui vendo e acompanhando o trabalho, nos visitando, olhando por nós, por nossas necessidades, e eu fico feliz por isso”.

O líder da prefeita na Câmara, vereador Rodrigo Forneck, disse que no Cinturão Verde de Rio Branco há uma população muito grande, que necessita ter essa atenção da Prefeitura. “São pessoas que precisam ter acesso diário ao centro da cidade, à área urbana, e a gestão da prefeita Socorro Neri está cumprindo seu papel”.

A prefeita também foi conferir como estão os últimos preparativos para a inauguração do Mercado do Benfica Jorge Tavares Bezerra, que será realizada neste sábado, 22.

Os serviços de urbanização com pavimentação e drenagem, no trecho entre a Praia do Amapá e a Via Verde, as obras no Conjunto Manoel Julião e a recuperação da Avenida Antônio da Rocha Viana com serviços de limpeza, tapa-buracos e sinalização horizontal também foram visitados.

Por fim, a equipe do governo municipal esteve na região da Baixada da Sobral, no Bairro Ayrton Senna, onde a prefeitura mantém várias obras em execução, como a duplicação, recuperação, pavimentação e construção da rede de drenagem da Estrada da Sobral. A prefeita conversou com moradores e ouviu suas reivindicações. Na Rua Turiba, as máquinas trabalham na compactação do solo. A pavimentação, construção de calçadas e meios-fios é um sonho dos moradores e que está cada vez mais próximo.

“Eu tô muito satisfeita, muito feliz mesmo. Quando eu saía aqui no meu portão era só lama e a gente tinha que fazer malabarismo para escolher onde colocar os pés, era muito difícil. Agora tá aí, nossa rua prestes a ser asfaltada”, disse a cozinheira Marciene Monteiro.

Aos 90 anos de idade seu Francisco das Chagas, ex-soldado da borracha, é um dos moradores mais antigos da Rua Turiba, de acordo com ele, durante muito tempo foram apenas promessas não cumpridas o que ele, sua família e vizinhos ouviram. “Eu tô achando isso uma beleza, ela [prefeita Socorro Neri] tá fazendo mesmo. Menina nova, mas é valente mesmo pra trabalhar”.

“Estou muito agradecida com a nossa equipe, que mesmo num feriadão prolongado, num dia de ponto facultativo, está em campo, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Cumprindo o planejamento da Operação Verão. Vamos em frente, aproveitar ao máximo cada minuto, cada dia do verão é importante para fazer as obras que Rio Branco precisa e merece”, finalizou a prefeita Socorro Neri.