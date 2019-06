Prefeita Socorro Neri inaugura Mercado Municipal do Benfica

“Pra nós agora fica bem mais fácil o acesso ao cliente, a exposição dos nossos produtos, vai melhorar muito o nosso trabalho. Antes, eu vendia as coisas na rua mesmo, na beira da estrada. Agora nós temos esse espaço maravilhoso, amplo. O mercado ficou muito bonito, bastante confortável. Nossa expectativa é melhorar as vendas de todos que estão aqui”.

O depoimento acima é da produtora Maritânia Ruppenthal. Pães caseiros, cucas (pão doce), salames, linguiças caseiras e queijos artesanais são alguns dos produtos que ela mesma faz e a partir de hoje podem ser encontrados no Mercado do Benfica Jorge Tavares Bezerra. Localizado no quilômetro 7 da Estrada AC-40, na entrada do Ramal Polo Benfica, o local foi inaugurado neste sábado, 22, pela prefeita Socorro Neri.

“Essa é uma obra já aguardada pelos produtores há muito tempo. Esse espaço vai abrigar 52 famílias de agricultores familiares e nós não temos dúvida de que ele será bastante frequentado. Não apenas pelas comunidades aqui próximas, mas também por quem passa aqui pela rodovia a caminho do Quinari, Capixaba, Xapuri e todas as cidades da região do Alto Acre. Aqui será possível encontrar produtos de boa qualidade fornecidos diretamente pelos produtores familiares. É geração de emprego e renda, o que ajuda a melhorar e movimentar a economia da nossa cidade”, destacou a prefeita Socorro Neri.

Com sua banca já devidamente instalada no mercado, seu Alvino Modesto, produtor de hortaliças e pequenos animais, disse estar entusiasmado e celebrou a entrega da obra. “Estou muito animado, o mercado ficou muito bonito, fazia muito tempo que a gente esperava por isso. Antes, se a gente quisesse vender os produtos da gente, tinha que vender pro atravessador. Agora vamos produzir na nossa chácara e poder trazer aqui pra vender por um preço bem melhor”.

Com 410 m², o mercado foi construído em estrutura metálica e conta com banheiros, estacionamento e sala administrativa. O investimento é de aproximadamente R$ 310 mil, são recursos do Ministério da Defesa, obtidos por meio de emenda parlamentar do ex-deputado federal, Sibá Machado, com contrapartida da Prefeitura.

“Essa era uma parceria que nosso mandato tinha com a Prefeitura de Rio Branco já há muito tempo, de todos os anos investir especialmente em projetos para a zona rural. Estou muito satisfeito com a qualidade da obra. A economia popular é que movimenta o dia-a-dia da cidade e agora essa região aqui do Segundo Distrito ganha mais um espaço para as feiras populares. Parabéns à prefeita Socorro Neri por ter executado essa obra com todo o carinho que estamos vendo”.

O presidente da Câmara de Vereadores da Capital, Antônio Morais, disse que o mercado será muito importante para a economia e agricultura familiar, especialmente numa das regiões da cidade onde mais se produz. “O espaço é maravilhoso. Os produtores vão sair da chuva, do sol, de locais insalubres e vir para essa obra que dá conforto e dignidade para tantos trabalhadores”.

“Nós da equipe de gestão da prefeita Socorro Neri estamos muito felizes. A Safra [Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico] vai acompanhar, dar o suporte aos agricultores e fazer com que esses empreendimentos melhorem ainda mais. O que nós queremos é que a comunidade do Benfica e entorno possam melhorar sua renda e consequentemente sua qualidade de vida”, disse o secretário de Agricultura Familiar, Paulo Braña.

Para a presidente da Associação de Produtores e da Cooperativa de Mulheres do Benfica, Rosineide Souza, o sábado foi marcado pelo sentimento de realização. “Nós temos batalhado há muitos anos para ter o nosso Mercado Municipal. Eu vejo, converso com a comunidade e sinto o quanto todos estão felizes. Além do mercado, a gente também agradece a prefeita Socorro Neri pela Operação Ramais. Nós participamos, ajudamos na elaboração do planejamento, do que é fundamental pra nós. E nesse momento já temos patrulhas mecanizadas trabalhando na melhoria das estradas”.

Jorge Tavares Bezerra (In Memoriam)

O Mercado do Benfica recebeu o nome de Jorge Tavares Bezerra, um importante colaborador e incentivador da comunidade, que também ajudou a fundar a Associação de Produtores. Extrativista e produtor familiar, ele chegou no Benfica, na Comunidade Bacabeira, em 1984, onde permaneceu até 2015, ano do seu falecimento. Na inauguração do mercado, ele foi representado e homenageado pela prefeita Socorro Neri e comunidade, por seu filho, Francisco Josimar Bezerra.