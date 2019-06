Bolsa Família: frequência escolar deve ser enviada até a próxima quinta-feira

Marcos Dione– Uma guarnição do Comando de Operações Especias (COE) da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, presenteou crianças carentes com uma bola de futebol. A boa ação, mesmo que singela, foi muito elogiada nas redes sociais. O registro foi feito na manhã de sábado (22) no bairro do Remanso, na periferia daquela cidade.

De acordo com uma publicação feita no Facebook, a guarnição da PM fazia a ronda ruas do bairro, quando os militares desceram da viatura e doaram a bola aos meninos que brincavam num campinho de terra.

“Eles passaram e viram as crianças jogando futebol com uma bola velha, aí foram em direção ao centro da cidade, onde compraram uma nova bola e deram de presente para os meninos”, disse uma moradora. Com informações do Juruá Em Tempo.