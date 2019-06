ALERTA: Secretaria de Saúde volta atrás e confirma mais um caso de meningite no Acre

Marcos Dione– A preocupação com um possível surto de meningite no Acre só aumenta. Na manhã deste domingo (23) mais uma pessoa deu entrada no Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) com sintomas da doença. O paciente, segundo uma fonte de dentro do hospital, teria vindo do município de Feijó.

Nossa reportagem entrou em contato com a Chefe da Vigilância Epidemiológica, a senhora Glória Nascimento, mas ela não atendeu nossas ligações. Na tentativa de obtermos mais informações, também entramos em contato com o diretor do Huerb, o Dr. Welber de Lima, mas ele também não atendeu as chamadas feitas ao telefone de final 066.

Ontem (22), em um informe epidemiológico, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), confirmou que duas pessoas já morreram com meningite este ano. Um dos casos fatais foi registrado na capital e o outro no município de Tarauacá. Pelo menos 5 pessoas teriam sido diagnosticadas com a doença.

O risco de um surto não é descartado, uma vez que no Hospital Roberto Galindo, em Cobija, cidade boliviana que fica na região de fronteira com o Brasil, já foram confirmados mais de 50 casos da doença. Mesmo assim, a Sesacre tenta deixar a população despreocupada com a situação.

A meningite é a inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas incluem dor de cabeça, febre e torcicolo. Dependendo da causa, a meningite pode melhorar com o tempo ou pode ser fatal, necessitando de tratamento urgente. A propagação ocorre pela tosse ou espirro.

Aguardamos um posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde.