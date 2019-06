Jogador do Vasco morre aos 25 anos em acidente de trânsito no Rio de Janeiro

+ Técnico diz que fuga do rebaixamento é prioridade e vê saída de volante como diferencial

Com a derrota, o time celeste estaciona na última posição, em 10º lugar no grupo, com três pontos. O Juventude lidera com 12 pontos. O Atlético-AC volta a jogar no sábado (8), contra o Paysandu, quinto colocado com oito pontos, no estádio Florestão, em Rio Branco, capital do Acre, às 19h (de Brasília).

Ainda no sábado, o Rio Branco-AC esteve em Manaus, capital do Amazonas, para encarar o Fast-AM, pela quinta rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Estrelão foi atropelado e sofreu a segunda goleada consecutiva na competição, desta vez por 5 a 0.

Na quarta colocação do grupo, o Alvirrubro tem apenas um ponto e não tem mais chances de ir à próxima fase. São Raimundo-RR, Fast-AM e Barcelona-RO briga pelas duas vagas. O Rio Branco-AC fecha a participação na Série D no domingo (9), na Arena da Floresta, na capital do Acre, contra o Barcelona-RO, a partir da 18h (de Brasília).

Fechando o fim de semana do futebol acreano, o Galvez recebeu Manaus-AM, neste domingo (9), na Arena da Floresta, e não passou de um empate por 2 a 2 (assista os gols no vídeo no fim do texto). O Imperador vencia o jogo até os 48 minutos do segundo tempo, quando Hamilton igualou o placar.