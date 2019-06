Obras de manutenção no estádio Arena da Floresta seguem em ritmo acelerado

Divido em três etapas, o Circuito Junino de Rio Branco 2019 já têm datas marcadas: 28, 29 e 30 de junho, no Quadrilhódromo, espaço localizado ao lado do estádio Arena da Floresta, que será entregue neste dia aos grupos quadrilheiros pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil; 5, 6 e 7 de julho, na Praça Céu das Artes, no bairro Cidade Nova; e por fim, 12, 13 e 14, de volta ao Quadrilhódromo.

A atividade, promovida pela gestão municipal e a Liga de Quadrilhas do Acre (Liquajac), encerra o Calendário Junino de Rio Branco, aberto em abril deste ano com o Esquenta Junino, na Gameleira, e que seguiu com Arraiais nas Comunidades, passando por 10 bairros da capital acreana.

Nesta edição, a FGB lançou um edital para que os 10 grupos de quadrilhas cadastrados na Liquajac submetessem inscrições. O certame segue aberto até o dia 21 de junho.

Cada grupo participante receberá um prêmio de participação, no valor de R$ 1,5 mil, cada. Além disso, a Prefeitura de Rio Branco também concederá o prêmio extra aos cinco primeiros lugares, sendo R$ 2,8 mil e troféu para o primeiro colocado; R$ 2 mil e troféu para o segundo; R$ 1,5 mil e troféu para o terceiro; R$ 1 mil para o quarto; e R$ 900 para o quinto lugar.

“A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, fez um grande esforço para destinar recursos e manter esse tão importante evento para a cidade, já que que este movimento cultural além de transformador, agrega pessoas de todas as idades e de diversas comunidades. Vale ressaltar que esta edição será ainda mais importante, pois entregaremos Quadrilhódromo, situado na Avenida Amadeo Barbosa, que é fruto de emendas parlamentares dos ex-deputados federais Léo de Brito e Major Rocha, e do senador Sérgio Petecão”, destaca o presidente em exercício da FGB, Erick Caniso.

A grande competição

O Circuito Junino é marcado por uma grande competição entre os grupos quadrilheiros de Rio Branco, que passam o ano pensando, produzindo e ensaiando para esse tão esperado momento.

Cada junina leva para a Arena dos Folguedos uma temática diferente. Ao todo, são 50 minutos de apresentação, cada, sendo divididos em casamento e dança.

A secretária da Liquajac, Naiara Pinheiro, destacou que a expectativa desta edição é ainda maior, pois o movimento receberá o Quadrilhódromo, que será o espaço de ensaio e a casa dos quadrilheiros.

“Lutamos tanto para conquistar esse local e finalmente vamos recebê-lo. Para o Circuito, todas as quadrilhas estão na correria, costurando, ensaiando de domingo a domingo, sem hora para terminar, com muita ansiedade de levar esses espetáculos ao público de Rio Branco. Nós da diretoria estamos muito felizes e gratos a essa parceria com a Prefeitura de Rio Branco, pois neste momento que a cultura está tão desvalorizada nacionalmente, nós poderemos mostrar que o movimento junino é cultura popular”, ressaltou.

Confira o tema de cada grupo de quadrilha junina:

Amor Junino: Com o tema “Para quem tem fé, a vida nunca tem fim”, a Amor Junino levará a história baseada na minissérie “Hoje é Dia de Maria”, escrita por Luiz Fernando Carvalho, e que conta a trajetória de Maria, uma menina de muita fé, que busca alcançar o inalcançável, vencer o invencível, persistir quando todos desistirem, e que sempre sonha mais.

Assanhados na Roça: “O Amor está no Ar” é o tema da Assanhados na Roça, que promete um espetáculo com uma história de amor apaixonante, onde frases, músicas, cores e muita alegria mostrarão que o amor não deve ser visto com os olhos, mas com o coração.

C.L na Roça: Com a história de um casal de africanos que realizou seu sonho de casar-se na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos numa noite de São João, a temática da C.L na Roça 2019 é “Somos filhos da mesma terra, movidos pela mesma paixão”.

Explode Coração: A Chita, esse tecido brasileiro usado na produção de roupas das quadrilhas juninas, será destaque no tema “Chita, o São João das Cores”, da quadrilha Explode Coração, que contará a importância deste pano para os festejos juninos.

Explosão Caipira: “Nem tudo o que reluz é ouro. Meu são João Valioso” é o tema da Explosão Caipira, que conta a história de um rei que pediu que tudo que lhe tocasse se transformasse em ouro, só que ele não estava realmente preparado para essa escolha, e percebeu que o que importa na vida é o amor.

Malucos na Roça: Expressar o amor em todas as suas possibilidades é o oxigênio que fará a junina Malucos na Roça contar, em 2019, uma história inesquecível, marcada por drama, alegria, comédia e muito romance, por meio do tema “Dois amores: não se julga a forma de amar”

Matutos na Roça: Simpatias nas noites de São João e os Santos São Pedro, Santo Antônio e São João com seus contos e tradições serão contatos pela Matutos na Roça.

Pega Pega: O forró, ritmo autenticamente brasileiro, cujo surgimento remonta a uma expressão americana “For All”, que traduzindo é “Para todos”, será o tema da Pega Pega. O grupo levará um recorte de músicas tradicionais de forró, sob roupagem rítmica diferenciada, que se adequa aos compassos desenvolvidos pela junina.

Sassaricano na Roça: “Cabare-festa no barraco em noites de São João” será o tema da Sassaricano na Roça, que relacionará as coreografias contemporâneas com figurino e adereços desse mundo, contando a história de uma paixão que envolve um menino cristão do campo com a mulher das noites do barracão.

São João na Roça: A história de milagres de Nossa Senhora será levada à Arena dos Folguedos pela São João na Roça.