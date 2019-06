Homem em condicional é preso com motocicleta roubada e arma de fogo na capital

David de Souza Leão, de 22 anos, foi preso nesta sexta-feira (21), escondido numa casa localizada na Rua Padre Cícero, no bairro da Paz, em Rio Branco. Ele é suspeito de ter envolvimento na morte de uma menina de 12 anos. O crime aconteceu no dia 18 de abril no conjunto Ilson Ribeiro, que fica na região do Calafate.

O homem estava foragido da Justiça, e foi preso por uma guarnição da Polícia Militar. De acordo com a polícia, ele pode estar envolvido em outros crimes. A vítima, Melina Queiroz, de 12 anos, trabalhava na mercearia do pai quando foi assassinada com um tiro na cabeça. Outras duas pessoas teriam participação no homicídio.

Mesmo com o desencontro de informações entre as assessorias das polícias Civil e Militar, David de Souza foi apresentado no início da noite na Delegacia de Flagrantes (Defla). Segundo a polícia, o crime teria sido praticado a mando de uma das facções que atuam no Acre. O alvo dos criminosos seria o pai de Melina.