Diagnosticado com Meningite, jovem morre à espera de vaga na UTI do Pronto Socorro

Marcos Dione– O jovem Elvis Onofre morreu na manhã da última terça-feira (18) no Pronto Socorro de Rio Branco. Ele era morador do município de Boca do Acre, no Amazonas, e tinha sido transferido à capital acreana após ser diagnosticado com Meningite. No Pronto Socorro, ele desenvolveu uma pneumonia, não resistiu a espera por uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e acabou morrendo.

O corpo de Elvinho, como era mais conhecido, foi transladado para Boca do Acre, onde foi realizado o velório e o sepultamento. Ele era filho único e deixa dois filhos ainda pequenos. Como era uma pessoa popular, vários amigos e conhecidos foram prestar as ultimas homenagens ao rapaz. A Secretaria de Saúde do Acre (Sasacre) ainda não se pronunciou a respeito deste caso.

A Meningite é a inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, geralmente causada por uma infecção. Os sintomas incluem dor de cabeça, febre e torcicolo. Dependendo da causa, a meningite pode melhorar com o tempo ou pode ser fatal, necessitando de tratamento antibiótico urgente. A propagação ocorre por gotículas respiratórias no ar (tosse ou espirro).