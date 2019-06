No Acre, assaltantes rendem jovem e roubam motocicleta com cobra no baú

Marcos Dione– O vendedor Silvio Junior foi vítima de um assalto ocorrido no último dia 13 deste mês no Ramal do Belo Jardim, em Rio Branco. Ele foi abordado por criminosos armados que o obrigaram a entregar a motocicleta. Acontece que no baú da Yamaha Crosser, de placa NXR-9297, tinha uma cobra da espécie giboia com cerca de um metro e meio de cumprimento.

Ao Ecos da Notícia, Junior contou que a serpente foi encontrada na casa do pai dele. O jovem afirma que acionou o Corpo de Bombeiros pelo menos 5 vezes, mas como estavam demorando e já estava anoitecendo, resolveu colocar a giboia no baú da motocicleta e levá-la para a base do Corpo de Bombeiros. No meio do caminho ele acabou sendo assaltado.

“Tínhamos ligado várias vezes pra irem buscar. Como estavam demorando muito e já estava ficando de noite, decidimos botar no baú e levar até o Bombeiros. No caminho, ali no Ramal do Belo Jardim, faltando uns 300 metros pra sair no asfalto, dois vagabundos saíram do mato e nos renderam. Estavam armados com uma escopeta e uma pistola”, relata.

O celular do rapaz também foi levado pelos criminosos. O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla) e segue sob investigação da Polícia Civil. Junior relata ainda que na última localização registrada no celular, os assaltantes estavam nas proximidades da Cidade do Povo. Ele acredita que a motocicleta tenha sido levada para a região da Transacreana.