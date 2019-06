Jovem de 23 anos morre atropelado por caminhão na BR-364

O acidente de trânsito fatal aconteceu por volta das 19horas na altura do km 22 Rodovia AC 40, também conhecida por estrada do Quinari.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Ecos da Notícia, o motorista do carro de passeio foi identificado como sendo o empresário de nome Amarildo Campos Coelho, de 47 anos, proprietário do Comercial Campos, localizado no bairro Vila Acre.

Segundo testemunhas a carreta carregada de brita trafegava sentido Senador Guiomard/Rio Branco quando o motorista do veículo menor trafegava no sentido oposto e em alta velocidade perdendo o controle do carro colidindo de frente contra a carreta.

Com o impacto da colisão e capotamento o carro do empresário que morreu no local, ficou completamente destruído.

O corpo da vítima ficou preso às ferragens e foi retirado por homens do Corpo de Bombeiros, em seguida resgatado por peritos do Instituto Médico Legal – IML.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar foram acionados.