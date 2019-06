Fábio Jr e bando são presos por tráfico de drogas na fronteira do Acre com a Bolívia

Uma operação realizada pela Polícia Militar e Civil de Epitaciolândia, conseguiram prender em flagrante delito, um grupo que vinha comercializando drogas no bairro Liberdade no centro da cidade.

O trabalho iniciou durante a tarde desta quarta-feira e durou até a noite. Foram presos Ananias da silva Araújo, vulgo ‘Naninha’, Railan Silva Araújo, Fábio Júnior de Aquino Ferreira e um menor de 17.

Fábio Junior e Ananias comandavam o ponto de vendas de drogas ao lado da ponte velha no bairro, além de cobrar ‘pedágio’ aos transeuntes. Foi levantado pelos policiais que a dupla estava construindo uma casa quase debaixo da ponte para os ‘chefes’ que representavam a facção criminosa ‘B13’.

As investigações que estão em andamento sob o comendo do delegado interino na fronteira, Cleber Gnatta, que poderá ligar o grupo à tentativa de homicídio ocorrido recentemente no bairro, na parte alta do bairro próximo ao cemitério da cidade.

Após a prisão dos envolvidos, se percebeu que a audácia do grupo. Além de querer ‘comandar’ o local que é acesso as duas principais avenidas da cidade. Em um dos casos, um transeunte que não teve dinheiro para ‘pagar o pedágio’, foi agredido e teve um corte na cabeça causado por um dos acusados.

Todos foram ouvidos pelo delegado na manhã desta quinta-feira, dia 20, e podem ser julgados por comercio ilegal de drogas, associação criminosa, corrupção de menores e outros delitos.

Segundo foi informado, todos têm passagem pela justiça e somente um, não está cumprindo medidas restritivas. O caso será encaminhado ao judiciário local, podendo ser transferidos para o presídio na Capital a qualquer momento e o menor, para o Instituto Sócio Educativo.