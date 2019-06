Traição entre “manos” adolescente é esfaqueado por membro da mesma facção que integra

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital.

O adolescente J.A.P, de 15 anos, membro de uma facção, foi ferido com vários golpes de faca em uma emboscada armada pelos próprios comparsas da organização criminosa na tarde desta quarta-feira (19). O crime aconteceu na rua Jessé Santiago, no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas a polícia, J.A.P e um comparsa havia roubado a moto de um morador do bairro e a facção cobrou o vacilo dele. O comparsa do adolescente no roubo, armou uma emboscada juntamente com outra pessoa também membro da facção e na tarde desta quarta-feira, atraiu o menor para uma área de mata. Ao chegarem no local os criminosos desferiram vários golpes de faca na vítima. J.A.P foi ferido com 9 facadas. Após o crime os acusados fugiram do local.

Populares encontraram o adolescente jogado e acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros atendimento e em seguida o conduziu ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). De acordo com a Médica do Samu, J.A.P chegou consciente no hospital, mas o estado de saúde dele é grave.

A Policia Militar segue em busca de prender os autores do crime, mas até o término desta matéria, ninguém havia sido preso.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) seguem em diligência no local em busca de identificar os criminosos.