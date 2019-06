Prefeitura de Rio Branco realiza campanha de Vacinação Antirrábica Canina e Felina

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, prorrogou para o dia 19 de julho, o prazo as inscrições da 4ª edição do Festival Estudantil da Canção (FEC). Para participar do Festival 2019, os estudantes devem estar regularmente matriculados no ensino médio e superior da rede pública e privada de ensino da capital.

O Festival é um projeto de caráter educativo, artístico e cultural com objetivo de promover a participação e o envolvimento de todos os estudantes do ensino médio e superior, articulado por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, representada pelo Departamento de Políticas para a Juventude (DPJ), e Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB).

As inscrições se encerrariam no próximo dia 21, mas devido ao período de provas e férias dos estudantes, além do calendário cultural do município que concentrar grandes eventos neste período como: Liga de Quadrilha e a Expoacre, a comissão organizadora do evento decidiu estender até 19 de julho. Os registros podem ser feitos na SASDH à Rua do Aviário 958, no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h; Céu Praça da Juventude, à Rua Uirapuru nº 420, bairro Cidade Nova, no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h, e também nas Escolas da rede Estadual de Ensino Médio relacionadas.

Para os participantes de nível superior, as inscrições podem ser realizadas nas Instituições de Ensino Superior de Rio Branco, nos horários intercalados que contemplem todos os turnos.

No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: Ficha de Inscrição devidamente preenchida (impressa ou em letra de forma) e assinada pelo candidato – cópia de qualquer documento com foto; Declaração de Frequência atualizada emitida pela instituição de ensino. Três (03) cópias impressas da letra da música inscrita, constando o título da composição, nome do (s) compositores (s).

Quando se tratar da modalidade Música Autoral a composição deve ser registrada em cartório ou apresentar a Declaração de Direitos Autorais sobre a Música. Em caso de composição em parceria/conjunta, o registro deve conter o nome de todos os compositores. Um vídeo com uma apresentação da música inscrita em formato MP4 com limite mínimo de 01 (um) minuto e máximo de 05 (cinco) minutos.

Etapa Classificatória do Ensino Médio – A etapa classificatória acontecerá no período de 02 de agosto a 13 de setembro de 2019 e selecionará os finalistas de cada regional para a etapa final. A grande final ocorrerá no dia 27 de setembro.