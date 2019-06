Operação Ramais do Acre intensifica atividades em Cruzeiro do Sul

As obras de recuperação de ramais em Cruzeiro do Sul já iniciaram. O trabalho começou a ser executado no Ramal da Liberdade, com serviços de raspagem e abertura de valas. Uma nova ordem de serviço já foi assinada, e o trabalho será intensificado para atender a demanda dos moradores dos projetos de assentamento. A informação foi confirmada pela Secretaria de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano (Seinfra).

De acordo com o cronograma, inicialmente o trabalho será realizado do Ramal 3 até o Ramal da Lua Clara. Na manhã desta quarta-feira, 19, o diretor executivo da Seinfra em Cruzeiro do Sul, Fagner Sales, irá se reunir com representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município para definir quais serão os próximos ramais a receber a intervenção.

A ação faz parte do conjunto de obras da Operação Ramais do Acre que vem sendo executada pelo governo do Estado em parceria com as prefeituras em diversos municípios.